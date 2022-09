Sukno: Da nije Marka Bijača, ne bismo igrali nokaut fazu na EP-u

Legendarni hrvatski vaterpolist Sandro Sukno iznenadio je komentarom na igru Hrvatske na Europskom prvenstvu u Splitu, gdje su "barakude" osvojile zlato.

Hrvatska je osvojila drugo europsko zlato, ujedno i 15. medalju na velikim natjecanjima (olimpijske, svjetsko, europsko). Tko je dao najveći obol, teško je reći, no za Sukna, trenera Pro Recca, nema dvojbe...

- Ne bih posebno izdvajao te mlađe igrače, svi se oni sigurno trude, ali najveću razliku radi golman Bijač. Ovi drugi nisu ni blizu njemu. Svi se oni trude, ali da nema Bijača, mi ne bismo bili u nokaut fazi - rekao je Sukno uoči finala za Libertas TV.

POGLEDAJTE VIDEO: Izjava Sukna na 1:42

I doista, Bijač je radio razliku uvijek kada je to bilo najpotrebnije, no kazati da "ovi drugi nisu bi blizu", u najmanju ruku, nije korektno, koliko god to bilo subjektivno.

Jer na kraju krajeva, nije Marko Bijač sam osvojio europsko zlato, osvojio ga je kolektiv zvan - hrvatska vaterpolska reprezetacija!

Najčitaniji članci