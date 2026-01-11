Obavijesti

SAZNALI GDJE SE KREĆU

Sukob kod Slavonskog Broda: Boysi napali zloglasnu frakciju Delija, oduzeli im par rekvizita

Sukob kod Slavonskog Broda: Boysi napali zloglasnu frakciju Delija, oduzeli im par rekvizita
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bad Blue Boysi su u subotu saznali za kretanje Delija kroz Hrvatsku te su im napravili zasjedu na odmorištu Marsonija, u blizini Slavonskog Broda. Došlo je do sukoba, te su Boysi uzeli nekoliko rekvizita

Na odmorištu Marsonija, u blizini Slavonskog Broda, dogodio se sukob Bad Blue Boysa i ultrasa Crvene zvezde, Delija. Kako navodi stranica "Balkanski navijači", Bad Blue Boyi su saznali za kretanje Delija u Hrvatskoj te su organizirali sačekušu. U sukobu su Boysi oduzeli nekoliko rekvizita Delijama. Sukob se, prema navodima, dogodio u subotu.

Kako navodi Nacional, Boysi su sačekali frakciju Delija, zvanu Orthodox Boys. To je jedna od najžešćih skupina Delija koja putuje po europskim gostovanjima, a nalazi se u Sloveniji. Navodi se kako su im Boysi pokušali uzeti i transparent, što označava najveću pobjedu u ultras svijetu, ali nisu uspjeli jer je bio jako dobro sakriven. Uzeto je samo nekoliko navijačkih majci.

Sukobi Boysa i Delija nisu rijetkost te je naširoko poznat animozitet između ove dvije ultras skupine. Jedan od najgorih incidenata dogodio se u Ateni kada je 200 Delija napalo oko 50 Bad Blue Boysa. Poznato je i još nekoliko manjih sukoba na odmorištima, a ovaj kod Slavonskog Broda je najsvježiji.

Na forumima se dijele informacije kako je nekoliko pripadnika Delija pretučeno te da je veći sukob izbjegnut jer su ultrasi Crvene zvezde uspjeli pobjeći. 24sata kontaktirala su policiju koja je rekla da nije dobila nikakvu dojavu oko te situacije. 

