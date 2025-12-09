Šunjić i u 39. godini brani na visokoj razini u Francuskoj: Kraj karijere? Nije još u planu...

Mate Šunjić ne da se ni u 39. godini. I dalje brani na visokoj razini u Francuskoj, koja mu je postala drugi dom u zadnjem desetljeću, od početka 2013. u Creteilu pa, nakon kratke avanture u Bukureštu, nastavka u Ivryju, sad i Cessonu drugu sezonu. Iskusni Metkovac, vrsni matematičar i fizičar, koji je igrao i na velikim natjecanjima za rukometnu reprezentaciju, a pamti se svakako onih 20 obrana na SP-u 2023. godine protiv Belgije. Ove sezone je po statistici u vrhu francuske lige, na uzorku od 200 udaraca, od njegovih 31,31 posto bolji su tek Pierre Rubens iz Tremblaya, Mikkel Lovkvist iz PSG-a i Jeff Lettens iz Toulousea.



- Prate me ti brojevi i kroz rukometnu karijeru. Nisam ljubitelj individualnih brojeva u kolektivnim sportovima, danas se, nažalost, mnogi previše hvataju za statistiku. Ovo mi je 12. sezona u Francuskoj i to mi je najdraži pokazatelj što toliko trajem jer znači da dobro treniram i branim. Štoviše, prije svake utakmice vidim koliko me protivnici respektiraju, čak imam osjećaj zbog toga i da smo nekad igrali zajedno, a nismo - rekao je Šunjić u emisiji "Dođi u dvoranu".

Možda je ga je izbornik Dagur Sigurdsson mogao za SOS slučaj staviti na širi popis jer forma to zaslužuje, ali dobro. Nakon SP-a 2023. godine nije bio više u planovima reprezentacije za velika natjecanja, no prati sve.

- Bio sam oduševljen svjetskim srebrom u siječnju. Baš se stvorila pozitivna atmosfera oko rukometa, ljudi su tih dana živjeli bolje iako im tako možda nije u svakodnevici. Meni je svaka utakmica bila posebna za reprezentaciju jer tad si, teoretski, među 15-20 najboljih rukometaša u Hrvatskoj. Utakmica protiv Belgije? Treba obraniti toliko bez obzira na snagu protivnika, ali draga mi je i protiv Srbije u prvom krugu na EP-u 2022. u Szegedz, tad sam obranio manje, ali važne za pobjedu i plasman u drugi krug. I izdvojio bih prvu utakmicu, bilo je to na otvaranju Arene Zagreb za SP 2009. godine protiv Rusije.

Dojam je da smo s golmanima mirni za sljedećih 10-15 godina?

- Uvijek smo imali dobre golmane iako je bilo perioda, ali medijski, kad su se nepravedno zapostavljali. Mandić i Kuzmanović iskočili su kao dva svjetska talenta, meni je drago da smo branili zajedno i često se čujemo. Obojica su na pravom putu i želim im da imaju dugačku i uspješnu karijeru.

Vaša će još dosta trajati?

- Nisam puno još o tome razmišljao, vjerojatno zato što mi je rukomet cijeli život, od sedme godine se bavim rukometom, pa pomisao da ću stati jedan dan vjerojatno potiskujem. Naravno da će doći to vrijeme, ali nije još u planu, dobro se osjećam, branim dobro, zadovoljan sam statusom u klubu i u ligi. U klubovima sam zadnjih godina dobio i ovlaštenje da radim s mladim golmanima, volim što im mogu prenijeti i pomoći na tom putu, a volio bih ostati u rukometu kao trener golmana. Kao glavni trener se ne vidim iako nikad ne znaš.

