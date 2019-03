Šunjić potpisao do 2024.: Želim biti dio snažnog Dinama

Presretan sam zbog novog ugovora s Dinamom, to je moj klub od malih nogu, tako da mi je ovo veliki poticaj za dalje. Novi ugovor mi je znak kako su ljudi iz kluba zadovoljni sa mnom, a ja vjerujem da ću opravdati povjerenje i da ćemo svi zajedno na kraju biti zadovoljni, rekao je Ivan Šunjić.

Dinamo ovoga ljeta planira zaraditi ozbiljan novac prodajom nekih igrača (Olmo, Livaković, Ademi...), ali u Maksimiru ne žele bitno oslabiti svoj igrački kadar. Novi ugovor s modrima danas je potpisao Ivan Šunjić koji bi sada u Dinamo trebao ostati do 2024. godine. Naravno, ukoliko u međuvremenu ne stigne koja "nemoralna ponuda" što s obzirom na predstave 22-godišnjeg veznjaka nije nemoguće...

Postoji li u vađem ugovoru i odštetna klauzula?

- Ne postoji - dodao je Šunjić prije nego je Marijan Vlak kazao kako ne želi previše pričati o detaljima ugovora.

Ivan Šunjić je nastavio...

- Sigurno da mi se život bitno promijenio u posljednjih godinu dana otkako sam postao igrač Dinama, napravili smo povijesni uspjeh i nakon toliko godina izborili plasman u europsko proljeće. Vjerujem da će pred nama biti još tako uspješnih sezona, ja želim biti dio toga. A siguran sam kako će Dinamo nastaviti uzlaznom putanjom.

Potpisali ste na pet godina, no koliko se još planirate zadržati u Dinamu?

- Ja sam ovim potpisom svima dao do znanja kako sam sretan ovdje, a vidim da su i u klubu sretni sa mnom. Gledajte, nogometno tržište varira, tako da to nije samo do mene. No, ja se vidim samo u Dinamu, zato sam i potpisao na pet godina.

Je li vam se teško prebaciti sada samo na HNL?

- Ma već smo se svi prešaltali, trener nam ne dopušta nikakva opuštanja. Sada idemo po dvostruku krunu, a onda ćemo se okrenuti novoj sezoni. Prvo nam slijedi Inter, tu se od nas očekuje pobjeda, a onda je na rasporedu derbi na Poljudu. Želimo pobjede, želimo dvostruku krunu, a onda se odmoriti do početka nove sezone.

Koliko ćete se vi odmoriti kada vas još čeka Europsko prvenstvo do 21 godine?

- Haha, sada nam je u Italiji nedostajalo nekoliko igrača koji su bili u A reprezentaciji, pa je izbornik probao nekoliko novih pojedinaca. Vidjet ćemo kako će to ispasti na ljeto, glavno je da svi budemo zdravi i u punoj formi. Pa da u što boljem ritmu dočekamo to Europsko prvenstvo.

Vaša generacija ima priliku otići i na Olimpijske igre...

- To je san svakog sportaša, ne samo mene. Ma to je velika stvar, ali idemo polako. Naš cilj je proći skupinu, a onda idemo dalje" završio je Šunjić.

Kratak je bio i Marijan Vlak...

- Dogovorili smo ugovor na pet godina, to je na tragu naše strategije i razmišljanja da momčad dulje ostane na okupu, želimo je i pojačati, pa nam je važno zadržati važne igrače u budućnosti. Ivan je naše dijete, dolazi iz naše škole. U mlađim kategorijama je došao iz Zagreba, bio tu do juniora, kalio se u Lokomotivi, pa se vratio. Imao je svoj nogometni put, išao korak po korak, nije preskakao stepenice. I došao je gdje je zaslužio, mi smo s njime dobili bitnu kariku u budućnosti - poručio je Vlak, pa dodao:

- Još nemamo nikakvih konkretnih ponuda za naše igrače, ali ima puno upita. Vjerujemo da će ih u nadolazećem periodu biti i više, pa i da će se nešto konkretizirati. No, prvo čekamo te ponude koje će zadoovljiti i klub i igrače.