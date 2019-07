Šunjićeva mama: Ivan mi je od prve plaće odmah kupio parfem

Bio je na izlaznim vratima iz Dinama, sve je već bilo dogovoreno s Bruggeom. Ali ostao je. I postao ponajbolji igrač HNL-a. Ivan Šunjić (22) dočekao je Dinamovo proljeće u Europi i ponudu iz snova. Engleska liga oduvijek mu je bila želja...

Šunjić je u srijedu u ponoć dobio poziv koji nije mogao odbiti da dođe u Birmingham. Ni Dinamo se nije protivio jer sedam milijuna eura plus 30 posto od idućeg transfera i navodnih milijun eura plaće igraču dobra je ponuda. A Nenad Bjelica, koji ionako ne vjeruje u nezamjenjive, uvjeren je da će pronaći zamjenu.

U četvrtak oko ponoći imao je let iz Frankfurta za Birmingham. Za petak zakazan liječnički pregled, za subotu potpis ugovora.

- Uvijek je imao moju podršku, vjerovala sam u njega i njegove snove - rekla nam je majka Aleksandra.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ivan dolazi iz vrlo pristojne i kulturne obitelji, što možete shvatiti već nakon nekoliko rečenica s bilo kojim članom. Otac Jozo, majka Aleksandra i stariji brat Nikola živjeli su u Kaknju, Ivan se rodio u Zenici, kad je imao tri godine, preselili su se u Zagreb. Odrastao je u Španskom, a tamo je i počeo igrati nogomet.

- Dok je bio mali, vozila sam ga na svaku utakmicu, sve sam gledala. Sad gledam na televiziji jer želim sve to proživjeti u miru. No svaku utakmicu gledam sa strahom, nikad ne razmišljam o pobjedi i hoće li zabiti gol, samo da izađe zdrav, da se ne ozlijedi, to mi je najvažnije - kaže majka.

Majci kupio parfem

Šunja je Dinamov Samson, moć kao da mu je u kosi. Od najranijih igračkih dana duga kosa je njegov zaštitni znak.

- Ma uvijek je imao dugu kosu. Nosi je od šeste godine, to sam mu ja nametnula - kaže kroz smijeh mama Šunjić.

Prije godinu i pol, što je malo poznato, bio je na odlasku iz Dinama. Club Brugge ozbiljno je zagrizao, a Ivan je već upoznavao novi grad. U Dinamo se vraćao Ademi, došao je Doumbia, tu je bio i Gojak, Moro... No sve se u sekundi promijenilo i u Dinamu su rekli - stop! Kakav je to bio pogodak.

- Nisam bio razočaran zbog Belgije, pa ja sam dinamovac, zagrebački dečko, san mi je bio igrati za Dinamo - kaže Ivan.

Zbog takvih kao Ivan, ljudi dolaze na stadion, gledati domaće dečke, kojima je dres “modrih” svetinja, nema cijenu.

Nogomet je počeo igrati u Španskom, a potom je otišao u NK Zagreb.

Foto: Privatni album

- U Zagreb me doveo Drago Rukljač, a poslije me Jozo Bandić, kad sam bio kadet, doveo u Dinamo - kaže Ivan.

Ivan je iz Španskog, zagrebačke četvrti na zapadnom dijelu grada, ondje je išao u školu.

- Volio je društvene predmete, povijest, zemljopis - kaže mama Aleksandra.

Ivan je jako vezan za obitelj, a kad je dobio prvu plaću, posebno je razveselio majku.

- Zna da volim parfeme, pa mi je darovao jedan.

Kao mali nije bio jedan od onih koji satima sjede za kompjutorom ili PlayStationom.

- Ma kakvi?! Cijelo vrijeme je s društvom vani na igralištu igrao nogomet, to mu je bio najveći hobi.

U Španskom zvijezda

Ivan je rođen 1996., a kad je počinjao igrati nogomet, jedna od najvećih zvijezda bio je Niko Kranjčar. Gotovo da nema dječaka njegovih godina koji nije htio biti kao Niko.

- Jednog dana došao je nakon utakmice i pitao me: ‘Mama, hoću li i ja jednog dana biti kao Niko?’. Odgovorila sam mu: ‘Ivane, ti ćeš biti još bolji’ - otkrila je mama Aleksandra.

Foto: Privatni album

Danas je Šunjić dinamovcima ono što je nekad bio Kranjčar. Zagrebački dečko koji živi za Dinamo i za kojeg znate da će teren napustiti s dresom natopljenim znojem. Nakon prošle sezone nema šanse da se više prošeće Španskim, a da ga netko ne zaustavi.

- Ma kakva sam ja zvijezda... Dobro, malo me više sad prepoznaju, traže dresove, a nemam toliko dresova da svima udovoljim. Ali moj moto je da se ne živi na staroj slavi. Sve se može u sekundi promijeniti ako ne nastavim ovako.

POGLEDAJTE VIDEO: Šunjić je krajem ožujka produljio ugovor s Dinamom do 2024.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Domaća kuhinja: Obožava pohanu piletinu i špinat

Na pripremama, u karantenama i na silnim putovanjima Dinamovi igrači najčešće se hrane u hotelskim restoranima. No nema do mamine kuhinje.

- Tako je i kod Ivana. Kada dođe, napravim mu pohanu piletinu i špinat, to mu je najdraže jelo - kaže mama Aleksandra.

‘Nemam PlayStation niti ga igram’

Ma kakav PlayStation?! Niti ga igram niti ga imam doma. Ne zanima me to. Na pripremama i uoči utakmica moj način zabave je stolni tenis, kaže Šunjić, kojemu je kao dijete bio san fotkati se s Nikom Kranjčarom. San mu se ispunio sa sedam godina.

Foto: Privatni album

Foto: Privatni album

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Promijenilo se samo to da Šunja više nije igrač Dinama. Očekivano. Sretno u Engleskoj!