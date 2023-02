Sunsi su žrtvovali Šarića, a ni suigrač nije znao da je otišao!? 'Rekli su mi da je u zračnoj luci'

Život NBA igrača život je s napola spremljenim kuferima. Igrač nikad ne može biti sto posto siguran u svoju sudbinu u aktualnom klubu, a general manageri su poznati kao ljudi koji uvijek nešto kemijaju u svojim kuhinjama i onda šokiraju sve. To je surovost života NBA igrača na koju se naviknuo i hrvatski košarkaš Dario Šarić (28).

Prije pet godina bio je jedan od najboljih igrača Philadelphije. Dvije godine ranije nepravedno je ostao bez nagrade za novaka godine, no cijeli grad 'bratske ljubavi' prihvatio ga je kao da je tamo rođen. Igrao je na vrhuncu karijere, prosječno zabijao 14 koševa, oduševljavao sa svojom energijom i borbenošću. Bio je bitan dio momčadi s velikom ulogom, ali očito smo samo mi tako mislili. Phila je htjela stvoriti supermomčad s kojom će napasti naslov pa su žrtvovali Darija za Jimmyja Butlera. Šišić je jednu sezonu proveo u hladnoj Minnesoti pa 2019. godine stigao u Phoenix Sunse.

Foto: Simon Cooper

Njegov status mijenjao se, kao i pozicije. Prošlu sezonu propustio je zbog ozljede pa je na početku nove bio u nezavidnom položaju. Bio je upitan njegov status, ali i što može donijeti Sunsima nakon teške ozljede. Na 20-ak utakmica nije niti bio na klupi, ali kako je sezona odmicala, hvatao je sve veću minutažu i pokazao da za njega ima mjesta u ekipi koja se bori za NBA naslov.

No, posljednjeg dana prijelaznog roka dogodio se trade koji je opet promijenio njegovu sudbinu. Phoenix je doveo Kevina Duranta, Sunsi su postali glavi favoriti za naslov, a hrvatski navijači se ponadali kako bi Hrvatska konačno mogla imati prvaka nakon Tonija Kukoča. Ipak, GM kuhinja raspršila je Darijeve snove.

Foto: Frank Gunn/PRESS ASSOCIATION

Sat vremena uoči kraja roka, Phoenix je razmijenio Šarića u Oklahomu za Dairusa Bazleyja. Trade koji je mnoge ostavio u čudu. Nit se Bazley igrački uklapa u Sunse, a niti Dario u Oklahomu. Pa ova razmjena jedino ima smisla za Phoenix Sunse koji su Šarićevim odlaskom smanjili salary cap, odnosno dozvoljeni trošak na plaće, što je očito bio i razlog ove razmjene.

Bili su primorani na to dolaskom superzvijezde Kevina Duranta jer salary cap im je u tome trenutku dosegao ogromnih 169.176.400 dolara, dok je dopuštena granica 123.655.000 dolara. Porez na luksuz je 150 milijuna dolara pa je Phoenix u tome trenutku morao platiti 33 milijuna dolara na porez.

Hrvatski reprezentativac je u Sunsima imao plaću od devet milijuna dolara, dok Darius Bazley na godišnjoj razini zaradili četiri milijuna. Koliko god zvučalo malo za NBA pojmove, Sunsi su uštedjeli vrijednih pet milijuna dolara, ali i platit će i manji porez jer se oporezuje progresivno.

Foto: Soeren Stache/DPA

Ni sam Šarić nije znao da će morati spakirati kofere. U srijedu je trenirao sa suigračem Bismackom Biyombom kojeg je iznenadilo što ga nije vidio dan kasnije.

- Nisam znao da je razmijenjen. Iznenadilo me. Mislio sam da kad je prijelazni rok završen, da su svi ostali. Kad sam ulazio u autobus, netko mi je rekao: 'Jesi li razgovarao sa Šarićem. Na putu je za zračnu luku'.

Oklahoma je klub koji se bori za play-in i većinom je orijentirana na razvoj mladih i talentiranih igrača, što je prije nekoliko godina bio zaokret u politici nakon što nisu uspjeli ništa napraviti s Russellom Westbrookom, Paulom Georgeom i Carmelom Anthonyjem.

Prosjek starosti momčadi je 23 godine, a Dario će s 28 godina biti drugi najstariji igrač. Uz to, Thunderi njeguju brzi stil košarke s pokretljivim igračima, a to baš i nije Šarićev forte. Uz to, ako uopće bude dio rotacije, klub će ga vrlo vjerojatno koristiti na poziciji krilnog centra i centra, kao u Sunsima, gdje pak igraju igrači drugačijih karakteristika od Darijevih. Konkurenti će mu biti Jaylin Williams, Robinson-Earl i Srbin Aleksej Pokuševski.

Hrvatski košarkaš je u NBA ligu stigao 2016. godine nakon što ga je Phila dvije godine ranije izabrala kao 12. picka prve runde NBA Drafta. Ovo mu je sedma godina u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, a ugovor mu istječe na kraju sezone. Ako ga i ne produlji s Oklahomom, Dario je itekako cijenjen u NBA ligi i mogao bi biti koristan nekim klubovima.

Šiši je u nezavidnoj poziciji, došao je u momčad kojoj nije pretjerano potreban pa će se morati boriti za svoje minute. Borbenost i energija uvijek su bili njegov forte, a vjerujemo da će time osvojiti i navijače Oklahome.

