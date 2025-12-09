Super Prevljak! Napadač Istre je napravio što nitko nije u Ligi 10: 'Odčepilo me, nastavit ću tako'

Istra je odigrala nevjerojatnu utakmicu protiv Osijeka i na Opus Areni domaćinu zabila pet komada. Prvi put ikada da Istra zabija "petardu" nekome u HNL-u. Osijek je potopljen, a tri torpeda u trup osječkog broda ispalio je nevjerojatni Smail Prevljak (30), koji je uz tri gola i dva puta asistirao (Frederiksenu i Lawalu). Čudesna utakmica Istrinog napadača koji je ispisao povijest Hrvatske nogometne lige.

Naime, Prevljak je prvi igrač otkako se igra Liga 10 (sezona 2014/15) koji je u jednoj utakmici zabio tri gola i dva puta asistirao! Prema dostupnim informacijama, koje je izvukla Ofenziva, samo su dvojica igrača ostvarila takav učinak. To su Goran Vlaović koji je u dresu Croatije zabio tri gola Belišću te podijeliti asistencije Igoru Cvitanoviću i Jošku Jeličiću i to davne 1993. godine, bilo je 6-0 za Croatiju. Drugi igrač je Ivica Olić koji je bio i nešto bolji. U šampionskoj sezoni Zagreba, "Ola" je TŠK-u iz Topolovca zabio četiri gola i dva puta asistirao Antoniju Franji. Završilo je 8-0 za Zagreb.

Samo je jedan igrač doprinijelo u šest golova svoje momčadi, a to je Marijo Dodik koji je sam zabio šest golova Varteksu kao igrač Slaven Belupa u 7:1 pobjedi 2000. godine. Uz Prevljaka i gore opisane slučajeve Vlaovića i Olića, kombinirani doprinos od 5 golova u jednoj HNL utakmici još su imali: Goran Vlaović (5G), Mate Baturina (4G + 1A), Veldin Karić (4G + 1A), Mate Baturina (1G + 4A), Tomislav Šokota (2G + 3A), Andrej Kramarić (5G) te Jakov Puljić (4G + 1A), napisala je Ofenziva.

Prevljak se nakon utakmice obratio navijačima za Istrine stranice.

- Hvala svima koji su došli na utakmicu, ovo će nam biti jedan veliki vjetar u leđa. Odigrali smo najbolju utakmicu ove sezone i ne trebamo stati na ovome. Sljedeća utakmica je uskoro te se idemo dalje spremati i raditi za taj susret protiv Rijeke - rekao je pa dodao:

- Postići ovo je lijep osjećaj. Napadač koji zabije hat-trick mora se dobro osjećati, druge nema. "Odčepilo me", ovo će mi dati vjetar u leđa i nadam se da ću nastaviti zabijati. Navijačima poručujem da dođu u što većem broju protiv Rijeke. Ovi mladi momci su to zaslužili, mi stariji smo i navikli igrati i imamo malo više iskustva da se nosimo sa svime time. Bodrite nas 90 minuta, a poslije što bude.