Društvene mreže oduševljene su hrvatskim stručnjakom, stotine komplimenata stižu jedan za drugim, izdvojili smo samo neke od najboljih...
SUPER SERGEJ Zbog Jakirovića 'gore' društvene mreže! 'Ma ovo ne bi ni Guardiola uspio...'
Sergej Jakirović postigao je, uopće ne pretjerujemo, nemoguće! Uoči ove sezone Championshipa njegovom su Hullu predviđali ispadanje u niži rang, na snazi je bila zabrana dovođenja novih igrača... A evo ga danas, slavi na Wembleyju, uveo je Hull u elitno društvo, u Premierligu!
POGLEDAJTE GALERIJU:
Hull je u finalu playoffa pobijedio Middlesbrough 1-0 golom McBurnieja. Sve o utakmici pročitajte OVDJE.
Društvene mreže oduševljene su hrvatskim stručnjakom, stotine komplimenata stižu jedan za drugim, izdvojili smo samo neke od najboljih...
- Kakav uspjeh, kakav trener, kakav čovjek!
- Ljudi nisu svjesni koliko je on dobar trener!
- Prošle godine su zamalo ispali, dođe Jakirović, ne smije nikog dovesti od igrača, oni uđu u 1. ligu. SULUDO!
- U svakom klubu uspješan. To je znak velikog trenera
- Najbolji trener na svijetu! Ovo ni Guardiola ne bi uspio
- Čovjek zaslužuje spomenik u Hullu
- Dogodine po naslov. Šalim se, ali ako tko to može, može Sergej...
Naš novinar Mato Galić je bio na Wembleyju. Njegov komentar današnjeg ludila pročitajte OVDJE
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+