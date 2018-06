Super-Tata Cristiano Ronaldo: Mali, ovako ti se rade škarice...

Momčad Fernanda Santosa svladala je u Lisabonu reprezentaciju Alžira 3-0, u zadnjoj pripremnoj prijateljskoj utakmici prije Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Kapetan Portugalaca Cristiano Ronaldo namjestio je u 37. minuti gol Bruni Fernandesu, ali ga je nakon 150. nastupa za reprezentaciju zasjenio - sin.

Nakon utakmice, Ronaldov najstariji sin, koji nosi nadimak 'Cristianinho', izašao je na teren zajedno s Pepeovim sinom, u pratnji oca. Nije mu dugo trebalo da dobije ovacije gledatelja. Sjajno je zakucao loptu u desne rašlje, a tata je bio vidno oduševljen ovakvim potezom.

O apito final não quer dizer que acabe o espectáculo. Cristiano Ronaldo e Cristianinho: tal pai, tal filho.#ConquistaOSonho



The final whistle doesn't mean the show is over. Cristiano and his son, it's clear the apple doesn't fall far from the tree! #ConquerYourDream pic.twitter.com/YgebltOYpa