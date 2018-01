Superdjedica u penziji u 107. godini: Malo me zeza reuma...

Robert Marchand rodio se 1911. godine, u Drugom svjetskom ratu zarobili su ga nacisti, biciklizmom se počeo baviti 1967. godine, a rekorde rušiti sa sto i više godina na leđima. Sad je odlučio da je vrijeme za mirovinu.

Francuz je prošle godine u sat vremena vožnje po kružnoj stazi u konkurenciji preko 105 godina prešao 22.5 kilometara što je rezultat u kojem mu ne bi mogli konkurirati ni dvostruko mlađi rekreativci.

- Mogao sam i bolje - rekao je Francuz, koji je prvi put rekord postavio 2012. godine, tada u kategoriji preko 100 godina kad je prešao 24.2 kilometara.

Isti je rekord poboljšao dvije godine kasnije kad je u sat vremena prešao 26.9 km.

- Noge me uopće ne bole. Malo me ruke zezaju, ali to je od reume. Moram priznati da nisam u tako dobroj formi kao što sam bio prije par godina. Nisam ovdje došao da bih bio šampion, već da pokažem kako i u ovim godinama čovjek može voziti bicikl.

Njegova tajna?

Redovno jede voće i povrće, meso u manjim količinama, a kavu gotovo da uopće ne pije. Osim biciklizma, bavio se boksom i gimnastikom.

Kad čovjek u njegovim godinama obara rekorde, to je zanimljivo i znanstvenicima pa su ga testirali i još se više iznenadili otkrivši kako je s godinama u sve boljem stanju upravo zbog intenzivne fizičke aktivnosti.

Mjerili su mu mogućnost iskorištavanja kisika u mišićima - “vo2 max” - i pokazalo se da se ta iskoristivost kod njega povećava, i to za 13 posto u dvije godine. On danas ima bolju iskoristivost kisika nego prosječan 50-godišnjak.

S godinama je taj proces obrnut te je upravo nedostatak kisika i nemogućnost tijela da kvalitetno prenosi kisik u stanice jedan od razloga zašto starimo i slabimo.

Istraživanje francuskog sveučilišta Evry-Val d’Essonne potvrdilo je da se maksimalna iskoristivost kisika kod starijih sportaša pojačava što su im intenzivniji treninzi. To je još jedan od argumenata da u starijoj dobi ne zanemarujemo fizičku aktivnost.