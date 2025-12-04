Iza europskog trojca Opta najveće šanse daje aktualnom svjetskom prvaku Argentini. Messiju i društvo predviđaju 8,7 posto šanse za obranu naslova, dok je Njemačka peti favorit sa 7,1 posto
Superračunalo: Europljani su favoriti na Mundijalu 2026.! Evo koje šanse daje Hrvatskoj
Nakon analize tisuća scenarija, Optino superračunalo najveće šanse za trofej na Svjetskom prvenstvu 2026. daje Španjolskoj. Europskom prvaku daje 17 posto šanse, a drugi i treći favoriti također su iz Europe.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Francuskoj supperračunalo daje 14,1 posto šanse za titulu, dok je treća Engleska sa 11,8 posto. Zanimljivo, Francuzi mogu postati tek treća reprezentacija u povijesti koja je triput zaredom stigla do finala Svjetskog prvenstva. Prije nje to su učinili Njemačka (1982., 1986. i 1992.) te Brazil (1994., 1998. i 2002.).
Iza europskog trojca Opta najveće šanse daje aktualnom svjetskom prvaku Argentini. Messiju i društvo predviđaju 8,7 posto šanse za obranu naslova, dok je Njemačka peti favorit sa 7,1 posto. Pomalo je to iznenađujuće jer su Nijemci tek u posljednjem kolu kvalifikacija izborili direktan plasman na SP, a dojam je da momčad igra toplo-hladno.
Šesti favorit je Portugal (6,6 posto), a sedmi Brazil sa 5,6 posto šanse. Hrvatska je prema projekcijama 14. favorit natjecanja sa 1,1 posto šanse da će postati svjetski prvak, koliko daju i Maroku.
Podsjetimo, Brazil je s pet naslova najuspješnija momčad svjetskih prvenstava, a slijede ju Italija i Njemačka sa po četiri titule. Argentina je triput bila na krovu svijeta, a Francuska i Urugvaj po dvaput.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+