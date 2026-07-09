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Superračunalo je dalo svoje predikcije za podizanje pehara na SP-u. Evo tko su favoriti...

Piše Issa Kralj,
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Superračunalo je dalo svoje predikcije za podizanje pehara na SP-u. Evo tko su favoriti...
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Foto: JAMES LANG
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Opta je presudila: Francuska je najveći favorit SP-a, a Maroko i Belgija na dnu liste. Večeras Francuska i Maroko igraju četvrtfinalni okršaj

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Nakon jednog dana pauze na Svjetskom prvenstvu, večeras se nastavljaju susreti četvrtfinala. Na rasporedu je samo jedna utakmica, ona između Francuske i Maroka (22 sata po hrvatskom vremenu). S obzirom na to da se natjecanje bliži kraju, Optino superračunalo je na svojim stranicama objavila tko je najveći favorit za podizanje pehara svjetskih prvaka.

Na samom dnu liste favorita nalaze se Belgija i Maroko. Superračunalo daje Belgijcima tek 3,6 posto šanse za osvajanje naslova. Nakon sporijeg starta u skupini, u nokaut fazi deklasirali su domaćina SAD 4-1. Sljedeći protivnik im je europski prvak Španjolska, koja ne zna za poraz u 15 utakmica. Tek nešto veće šanse (3,7 posto) ima Maroko, posljednji preostali predstavnik Afrike koji je ujedno i prvak tog kontinenta.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium
Foto: BLAKE DAHLIN

Švicarskoj, koja se u četvrtfinale plasirala prvi put nakon 72 godine, superračunalo daje 3,8 posto šanse za titulu. Put do polufinala tražit će pobjedom nad aktualnim svjetskim prvakom Argentinom. 

Norvežanima se daje 6,6 posto šanse da postanu prvaci svijeta. Predvođeni golgaterski raspoloženim Erlingom Haalandom nadaju se pobjedi u četvrtfinalu protiv Engleske. Napadač Manchester Cityja briljira na svom debitantskom SP-u i već je zabio sedam golova. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway
Foto: Dylan Martinez

Englezi su već tradicionalno uvjereni kako se ove godine 'nogomet vraća kući', a Opta im daje 16,6 posto šanse da osvoje Svjetsko prvenstvo. Slično kao i Norveška, Englezi se uzdaju u ubojitog napadača Harryja Kanea, ali i svestranog Judea Bellinghama. 

Branitelji naslova Argentinci imaju nešto veće šanse (17,3 posto), iako još nisu pokazali svoju najbolju igru. Protiv Egipta su bili na rubu ispadanja, no vratili su se s tri gola u 13 minuta. Lionel Messi igra svoj posljednji Mundijal u velikom stilu i s osam golova u pet utakmica nosi Argentinu.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt
Foto: BRETT DAVIS

Prema superračunalu, drugi favorit turnira je Španjolska (21,3 posto). Iako nisu briljirali u svakom trenutku, njihova je obrana impresivna - jedina su momčad koja na prvenstvu još nije primila gol. 

Najveći favorit za osvajanje naslova je Francuska, kojoj Opta daje uvjerljivih 27,3 posto šanse. Napadačka moć koju posjeduje izbornik Didier Deschamps je zapanjujuća: Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé. Mbappé je već postigao čak sedam golova na ovom turniru, ukupno 11 u nokaut fazi svjetskih prvenstava, i djeluje gotovo nezaustavljivo.

(*uz korištenje AI-ja)

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