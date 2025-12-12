Superračunalo je otkrilo koliko Dinamo ima šanse za prolazak i koliko je Rijeka daleko od Top 8

Nakon šest odigranih susreta Europske lige Dinamo se nalazi na 25. mjestu, jednu poziciju ispod crte prolaza, dok je Rijeka nakon pet kola Konferencijske lige na 14. poziciji koja osigurava "europsko proljeće". Podsjetimo, u oba kupa, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut faze, odnosno 16-inu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.

Dinamo je otvorio natjecanje pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), te remijem protiv Malmoa (1-1). Međutim, uslijedile su tri "pljuske", domaći poraz od Celte (0-3), zatim debakl u Lile (0-4), te neugodnih domaćih 1-3 protiv Betisa. "Modri" trenutačno drže 25. mjesto, prvo ispod crte prolaza sa sedam bodova, koliko imaju i Ludogorec i Celtic koji su zbog bolje razlike pogodaka iznad hrvatskog doprvaka. Vode Lyon, Midtjylland i Aston Villa sa po 15 bodova, dok po 14 imaju Betis, Freiburg i Ferencvaros.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Do kraja ligaškog dijela natjecanja još su dva kola, 22. siječnja iduće godine Dinamo će ugostiti rumunjski FCSB, a 29. siječnja "modri" gostuju kod danskog Midtjyllanda. Dinamo je nakon dva kola i šest bodova bio vodeći klub Europske lige, a sad je prvi ispod crte, i porazom od Betisa izgubio je 10 posto šansi za prolazak, sad ima oko 63 posto šanse da će proći dalje. Za to će mu vjerojatno trebati jedna pobjeda (89,3 posto će tako biti unutra), s dva remija ima svega 38,3 posto šanse za prolazak.

S druge strane, Rijeka odlično gura u Konferencijskoj ligi i uoči zadnjeg kola nalazi se na 14. mjestu s osam bodova. Međutim, Lincoln, koji se nalazi na 24. poziciji ima samo bod manje. Riječani su u prvih pet kola izgubili kod Noaha (0-1), potom na Rujevici dobili prašku Spartu (1-0), zatim remizirali na gostovanju kod Lincoln Red Impsa (1-1), te kod kuće odigrali 0-0 protiv AEK Larnace (0-0), te porazili Celje sa 3-0 i time si povećali šanse za prolazak za čak 46,34 posto.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Vodi Strasbourg s 12 bodova, dok je Šahtar, posljednji suparnik hrvatskog prvaka, drugi s 12 bodova. Susret Šahtara i Rijeke na rasporedu je 18. prosinca u Krakovu. Čak 99,99 posto šanse Rijeka ima za prolazak u Top 24 s trenutačnih osam bodova, a uspije li pobijediti Šahtar, ima 15,9 posto šanse da se ugura i među najboljih osam i tako preskoči jednu nokaut rundu. Prije te utakmice šanse su joj svega 0,2 posto.