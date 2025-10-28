Superračunalo ne dvoji: Dinamo će biti prvak. Ali i Hajduk ima svoju računicu za prekid suše

Nakon 11 odigranih kola, borba za naslov prvaka u HNL-u je u tri boda. Hajduk drži vrh ljestvice ispred Dinama, neočekivani poraz Zagrepčana od Vukovara dodatno je uzburkao strasti. Ipak, prema naprednim statističkim modelima, ishod prvenstva možda je već predvidljiv.

Iako su navijači splitskog kluba u euforiji, a Dinamovi zabrinuti nakon šokantnog poraza, superračunalo koje je provelo tisuće simulacija završnice sezone nudi drugačiju perspektivu. Unatoč trenutačnom zaostatku, Dinamo je i dalje glavni favorit za obranu naslova.

Šok u Vinkovcima nije uzdrmao prognoze

Prema Elo simulaciji platforme StatsRocket, koja je ishod prvenstva predvidjela čak 10.000 puta, Dinamo ima otprilike 64,5 posto šanse da na kraju sezone prvi prođe kroz cilj. Iako je Hajduk opasno blizu, model očito i dalje daje prednost širini i kvaliteti Dinamova igračkog kadra. Poraz od Vukovara tek je neznatno smanjio njihove izglede, no dugoročno ih i dalje vidi kao najizglednijeg prvaka. Istovremeno, pobjeda je Vukovaru značajno povećala šanse za ostanak u ligi, iako su i dalje autsajderi u toj borbi.

Hajdukova računica za titulu nakon 21 godinu

S druge strane, na Poljudu vlada optimizam. Hajduk je nakon 11 kola vodeći s 25 bodova. Navijači sanjaju o prekidu 21-godišnjeg posta i povratku titule u Split, a statistika im nudi jasan put do uspjeha. Prema drugom analitičkom modelu, ključ je u održavanju trenutačnog tempa.

Hajduk trenutačno osvaja impresivnih 2,27 bodova po utakmici. Ako bi momčad uspjela zadržati tu formu do kraja sezone, prvenstvo bi završila s 82 boda. U tom scenariju, simulator im daje čak 96,5 posto šanse za osvajanje naslova. Analitičari platforme Football Meets Data izračunali su i "magičnu brojku": svaki bodovni konto iznad 75 bodova Hajduku donosi više od 50% šanse za titulu.

Iako napredne analize daju prednost Dinamu, situacija je jasna: prvenstvo je u potpunosti otvoreno. Dinamo je favorit "na papiru", no Hajduk sudbinu drži u vlastitim rukama. Nastave li s pobjedama, nikakvo superračunalo neće ih moći zaustaviti na putu do toliko željenog trofeja.