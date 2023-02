Supruga bivšeg HNL-ovca u suzama: Bio je na mjestu potresa. Hvala Bogu, vratio se

Belma Hajradinović, supruga bosanskohercegovačkog reprezentativca i nekadašnjeg Osijekova igrača Harisa, na društvenim mrežama objavila je emotivnu objavu nakon obznanivši da je njezin suprug preživio razoran potres.

"Haris je jučer imao utakmicu u Hatayu i bio je na mjestu potresa. Hvala Bogu dobro je i uspio se vratiti za Istanbul. Hvala svima na porukama", napisala je supruga Hajradinovića uz fotografiju na kojoj je suzama.

Podsjetimo, Haris trenutačno igra za istanbulski klub Kasimpaša, a u trenutku potresa bio je u Antiohiji.

- Jučer smo igrali protiv Hatayspora, kluba iz mjesta pogođenog potresom, a s obzirom na to da su nakon utakmice letovi bili otkazani, nismo se mogli vratiti kući - kazao je Hajradinović za Avaz pa dodao:

- Morali smo prespavati i jutros oko 4.15 sati počelo se ljuljati. Ma, to je bila katastrofa. No, hvala Bogu, naš hotel nije se srušio. To je neki muzej-hotel, koji ima željeznu konstrukciju. Da smo bili u nekom normalnom hotelu, mislim da bi se srušio, kao što su se srušile sve ostale zgrade oko našeg hotela. Jer, to je bila katastrofa, ne da je ljuljalo, nego... Ne znam kako se nije srušio.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

