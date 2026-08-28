Susjedi pišu: Dinamo dovodi dragulja iz BiH reprezentacije?

Dinamo u završnici ljetnog prijelaznog roka pokušava dovesti Esmira Bajraktarevića, 21-godišnjeg krilnog napadača PSV-a i reprezentativca Bosne i Hercegovine. Prema informacijama portala SportSport.ba, zagrebački klub radi na posudbi do kraja sezone, a trajni transfer trenutačno nije realna opcija.

Bajraktarević je u PSV stigao u siječnju 2025. iz američkog New England Revolutiona te ima ugovor do ljeta 2029. godine. No u Eindhovenu se nije uspio izboriti za veću minutažu, ponajviše zbog snažne konkurencije na krilnim pozicijama.

Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

Nizozemski prvak, prema pisanju SportSport.ba, radije bi prodao Bajraktarevića nego ga pustio na posudbu. Zato u PSV-u zasad nisu osobito oduševljeni Dinamovom idejom, ali bi se situacija mogla promijeniti ako do kraja prijelaznog roka ne stigne ponuda koja bi zadovoljila njihove financijske zahtjeve.

Za Bajraktarevića se spominjao interes klubova iz Bundeslige, pri čemu je Eintracht Frankfurt navodno među najzainteresiranijima. Mladića navodno prati i portugalski velikan Benfica, no zasad nema potvrde da je netko od zainteresiranih poslao službenu ponudu PSV-u.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Ljevonogi Bajraktarević najčešće igra na desnom krilu, s kojeg može ulaziti prema sredini i ugrožavati gol. Upravo bi na toj poziciji Dinamo mogao dobiti dodatnu širinu i individualnu kvalitetu.

Rođen je u SAD-u, ali je odabrao nastupati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U PSV-u mu je put do minutaže zatvoren uz Ivana Perišića, Dennisa Mana i Rubena van Bommela, pa bi odlazak u klub u kojem bi imao više prostora za igru mogao biti logičan potez.

Dinamo će zato vjerojatno čekati rasplet PSV-ovih pregovora s potencijalnim kupcima. Ako Nizozemci u posljednjim danima prijelaznog roka ne pronađu klub spreman platiti odštetu, "modrima" bi se mogla otvoriti prilika za zanimljivu posudbu.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

(*uz korištenje AI-ja)