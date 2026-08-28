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TRANSFER NA POMOLU?

Susjedi pišu: Dinamo dovodi dragulja iz BiH reprezentacije?

Piše 24sata,
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Susjedi pišu: Dinamo dovodi dragulja iz BiH reprezentacije?
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Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS
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Ljevonogi Bajraktarević najčešće igra na desnom krilu, s kojeg može ulaziti prema sredini i ugrožavati gol. Upravo bi na toj poziciji Dinamo mogao dobiti dodatnu širinu i individualnu kvalitetu

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Dinamo u završnici ljetnog prijelaznog roka pokušava dovesti Esmira Bajraktarevića, 21-godišnjeg krilnog napadača PSV-a i reprezentativca Bosne i Hercegovine. Prema informacijama portala SportSport.ba, zagrebački klub radi na posudbi do kraja sezone, a trajni transfer trenutačno nije realna opcija.

Bajraktarević je u PSV stigao u siječnju 2025. iz američkog New England Revolutiona te ima ugovor do ljeta 2029. godine. No u Eindhovenu se nije uspio izboriti za veću minutažu, ponajviše zbog snažne konkurencije na krilnim pozicijama.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Bosnia and Herzegovina v Italy
Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

Nizozemski prvak, prema pisanju SportSport.ba, radije bi prodao Bajraktarevića nego ga pustio na posudbu. Zato u PSV-u zasad nisu osobito oduševljeni Dinamovom idejom, ali bi se situacija mogla promijeniti ako do kraja prijelaznog roka ne stigne ponuda koja bi zadovoljila njihove financijske zahtjeve. 

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Za Bajraktarevića se spominjao interes klubova iz Bundeslige, pri čemu je Eintracht Frankfurt navodno među najzainteresiranijima. Mladića navodno prati i portugalski velikan Benfica, no zasad nema potvrde da je netko od zainteresiranih poslao službenu ponudu PSV-u.

FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Bosnia and Herzegovina
Foto: Matthew Childs/REUTERS

Ljevonogi Bajraktarević najčešće igra na desnom krilu, s kojeg može ulaziti prema sredini i ugrožavati gol. Upravo bi na toj poziciji Dinamo mogao dobiti dodatnu širinu i individualnu kvalitetu.

Rođen je u SAD-u, ali je odabrao nastupati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U PSV-u mu je put do minutaže zatvoren uz Ivana Perišića, Dennisa Mana i Rubena van Bommela, pa bi odlazak u klub u kojem bi imao više prostora za igru mogao biti logičan potez. 

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Dinamo će zato vjerojatno čekati rasplet PSV-ovih pregovora s potencijalnim kupcima. Ako Nizozemci u posljednjim danima prijelaznog roka ne pronađu klub spreman platiti odštetu, "modrima" bi se mogla otvoriti prilika za zanimljivu posudbu.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Bosnia and Herzegovina v Italy
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

(*uz korištenje AI-ja)

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