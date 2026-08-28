Dinamo predstavio desetku, a Kovačević je najavio: Pokazat ćemo dobar europski nogomet!

Dinamo se nada u subotu nastaviti savršeni niz na početku nove sezone HNL-a. "Modri" će u 18.30 sati gostovati na Aldo Drosini kod Istre 1961, momčadi koja je nanijela zadnji poraz Kovačevićevoj momčadi u domaćem nogometu. Bilo je to još u studenom prošle godine, a Dinamo je od tada osvojio dva trofeja.

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Inače, Dinamo je u petak potvrdio i kako će Luka Stojković preuzeti broj 10 kojeg je prošle sezone na leđima nosio Gabriel Vidović, koji je napravio transfer u Bundesligu.

Kovačević je u petak poslijepodne komentirao ždrijeb Europske lige nakon poraza od Vikinga u doigravanju za Ligu prvaka. Podsjetimo, Dinamo će kod kuće igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Sturma i NEC-a, te gostovati kod AZ Alkmaara, Rennesa, Sunderlanda i Hapoel Beer-Sheve.

- Normalno, svi smo htjeli izboriti Ligu prvaka. Mislim da smo zaslužili malo više u ove dvije utakmice, ali to je tako u nogometu. Protivnik kazni te neke greške. I nažalost, ove godine nismo uspjeli ući u Ligu prvaka, ali izborili smo Europa ligu kroz tri kvalifikacijska kola - započeo je Kovačević pa komentirao protivnike...

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Bit će dobrih i zanimljivih utakmica. To je što se tiče Europe. Moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza. Znam da ova momčad ima talenta i da će to pokazivati i kroz prvenstvo, a i kroz ove zanimljive europske utakmice koje imamo. Pokazat ćemo da možemo igrati dobar europski nogomet. Mogu i moram tražiti više od ove momčadi, vjerujem u nju, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Što se tiče Europe, vidjeli ste protivnike, sve su to dobri, zanimljivi protivnici, ali nećemo se ni protiv koga predavati.

Zatim se osvrnuo na Puljane.

- Neće biti lako, upravo smo u Puli doživjeli zadnji poraz (u HNL-u, op. a.), tako da znamo da nije lagano. Ali, mi smo odmah direktno došli u Pulu, tako da se energetski što manje trošimo. Spremamo se najozbiljnije za protivnika koji u ova četiri kola igra jako zanimljiv i lijep nogomet, posebno u fazi napada.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dodao je...

- Imaju dosta odličnih mladih igrača u napadu i tu moramo pripaziti ako želimo pobijediti, a naravno da želimo. Spremamo se i bit ćemo mi sutra dobri, iako je malo kratak period od dva i pol dana između utakmica, ali imamo i širok kadar. Vidjet ćemo sutra tko će početi. Uglavnom, pripremit ćemo se jer znamo da igramo protiv teškog protivnika, ali vjerujemo u pobjedu.

Kovačević će u Istri računati na Noaha i Kirila, a otkrio je kako momčad ima manjih problema nakon gostovanja u Norveškoj.

- Igrali smo na umjetnoj travi, pa su dečki malo natukli noge i leđa. Miha Zajc možda ima najviše problema. Ostali bi trebali biti svi dobri i u konkurenciji. Spomenuli ste i njih, ovu dvojicu koji su isto pojačali konkurenciju za sutra, pa evo, još danas trening pa ćemo vidjeti tko će sutra početi - zaključio je.