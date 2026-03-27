Susjedi u euforiji nakon ulaska u finale playoffa: 'Znao sam da ću ga zabiti. Nek se Italija plaši'

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u finale doigravanja za Svjetsko prvenstvo nakon što je u Cardiffu poslije dramatične utakmice i izvođenja penala pobijedila Wales. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1, a "zmajevi" su u raspucavanju bili bolji 4-2 i tako zakazali odlučujući dvoboj s Italijom na Bilinom polju u Zenici u utorak od 20.45.

Džeko spasio BiH u završnici

Utakmica u Cardiffu ponudila je pravu dramu, a domaća reprezentacija ušla je u susret kao favorit i dominirala je većim dijelom prvog poluvremena. Najbolju priliku imao je Harry Wilson, čiji je sjajan udarac u 23. minuti zaustavila stativa. Bosanskohercegovačka momčad djelovala je bezopasno sve do drugog dijela, koji je počeo šokom. Daniel James je u 52. minuti sjajnim udarcem s 25 metara matirao golmana Nikolu Vasilja, sina brončanog "vatrenog" iz generacije 1998. Vladimira Vasilja, za vodstvo Walesa. Samo nekoliko minuta kasnije, James je pogodio i prečku, a činilo se da je BiH na rubu ispadanja.

Ipak, primljeni gol probudio je izabranike Sergeja Barbareza. Rezervist Kerim Alajbegović unio je živost u napad, a nakon nekoliko propuštenih prilika Ermedina Demirovića, nagrada za bolju igru stigla je u 86. minuti. Upravo je Alajbegović nabacio iz kornera, a kapetan Edin Džeko je u svom stilu glavom zabio za 1-1 i odveo utakmicu u produžetke.

Hladnokrvni Alajbegović i heroj Vasilj

Produžeci nisu donijeli golove, iako su obje momčadi imale svoje šanse, pa je putnik u finale odlučen izvođenjem penala. Serija je počela loše za BiH jer je udarac Demirovića obranio velški golman Darlow. Ipak, sreća se okrenula na stranu susjeda. Brennan Johnson je za Wales promašio cijeli gol, a udarac Neca Williamsa sjajno je obranio Vasilj. Za BiH su precizni bili Tabaković, Bašić i Hadžiahmetović, a odlučujući, peti penal hladnokrvno je realizirao 18-godišnji Kerim Alajbegović za veliko slavlje.

Mediji: "Heroji se rađaju u ovakvim noćima"

Bosanskohercegovački mediji pobjedu su opisali kao povijesnu, slaveći karakter momčadi koja se vratila iz zaostatka i konačno prekinula "prokletstvo baraža". Doduše, za to će im trebati još jedna pobjeda. Portali su bili preplavljeni naslovima o "noći za pamćenje" i "junacima iz Cardiffa".

​- Malo smo stidljivo ušli u utakmicu, ali njihov gol nam je dobro došao jer smo tek onda počeli igrati. Zasluženo smo pobijedili - rekao je kapetan Džeko.

Junak pobjede Alajbegović nije skrivao oduševljenje.

​- Kad sam uzeo zadnji penal, znao sam da ću ga dati. Nevjerojatan je osjećaj. Sada igramo kući, Italija se mora plašiti Zenice - poručio je mladi nogometaš.

BiH će tako u utorak, 31. ožujka, u Zenici dočekati Italiju, koja je u drugom polufinalu s 2-0 bila bolja od Sjeverne Irske. Pobjednik tog dvoboja osigurat će izravan plasman na Svjetsko prvenstvo.