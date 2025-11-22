Utakmica 16. kola Prve nogometne lige između Cibalije i Sesveta odgođena je zbog snijega koji je poharao Vinkovce. Još uvijek se ne zna koji je novi termin odigravanja susreta
NEMOGUĆI UVJETI
Utakmica druge lige otkazana, objava Cibalije je urnebesna!
Utakmica između Cibalije i Sesveta koja se trebala odigrati od 13.30 sati otkazana je zbog snijega koji je zabijelio Vinkovce. Oglasili su se Vinkovčani na službenoj Facebook stranici uz zanimljivu objavu i fotografiju.
Cibalia je četvrta u drugom rangu hrvatskog nogometa s 23 boda, tri više od osmih Sesveta. Osim ove utakmice odgođen je susret Orijenta i Opatije, a današnje utakmice Jaruna i Bijelog Brda te Dubrave i Rudeša počele su prema planiranom rasporedu.
Idući susret Cibalia igra u Vinkovcima 30. studenog protiv Zmijavaca, dok Sesvete dva dana prije dočekuju Orijent. Još uvijek nije određeno kad će se odigrati današnji susret.
