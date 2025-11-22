Obavijesti

NEMOGUĆI UVJETI

Utakmica druge lige otkazana, objava Cibalije je urnebesna!

Piše Ivan Kužela,
Foto: HNK Cibalia

Utakmica 16. kola Prve nogometne lige između Cibalije i Sesveta odgođena je zbog snijega koji je poharao Vinkovce. Još uvijek se ne zna koji je novi termin odigravanja susreta

Utakmica između Cibalije i Sesveta koja se trebala odigrati od 13.30 sati otkazana je zbog snijega koji je zabijelio Vinkovce. Oglasili su se Vinkovčani na službenoj Facebook stranici uz zanimljivu objavu i fotografiju.

Cibalia je četvrta u drugom rangu hrvatskog nogometa s 23 boda, tri više od osmih Sesveta. Osim ove utakmice odgođen je susret Orijenta i Opatije, a današnje utakmice Jaruna i Bijelog Brda te Dubrave i Rudeša počele su prema planiranom rasporedu.

Idući susret Cibalia igra u Vinkovcima 30. studenog protiv Zmijavaca, dok Sesvete dva dana prije dočekuju Orijent. Još uvijek nije određeno kad će se odigrati današnji susret.

