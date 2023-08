Šutalo: Dinamo je, poput Ajaxa, dominantan u svojoj ligi pa mislim da ću se brzo uklopiti

Foto: ajax

Dugo nam je trebalo da ga dovedemo. Bili su to izvrsni pregovori između dva prestižna kluba. Za Dinamo je to bila jako teška situacija s obzirom na to da su igrali kvalifikacije za Ligu prvaka, rekao je sportski direktor Ajaxa

Nekoliko puta je sportski direktor Ajaxa dolazio u Zagreb samo zbog Josipa Šutala. Pokušavao je smekšati čelnike hrvatskog prvaka pa je to posljednjom ponudom i uspio napraviti, no morao je još malo pričekati na potpis ugovora. Ajax je u ponedjeljak predstavio hrvatskog reprezentativca za čije usluge je isplatio 20 milijuna eura. Šutalo je tako postao jedan od najvećih transfera u povijesti Dinama. Klubu je osigurao obilatu zaradu, a sebi priliku da se još razvije i napreduje u europskom velikanu prije, nitko ne sumnja, nove stepenice i lansiranja u najjače europske klubove. - Ajax je velik klub bogate povijesti. Imaju dosta mladih igrača i mislim da je to dobro za moj razvoj i da ću se odlično uklopiti. Sportski direktor mi je rekao da me želi i da mu se sviđa moj način igre. I Dinamo je, poput Ajaxa, dominantan u ligi i igra sličan nogomet pa je pretpostavio da ću se odlično uklopiti. Brzo smo se dogovorili. Očekivanja su velika. Ajax mora biti na vrhu u Nizozemskoj, a u Europi moramo ostvariti dobre rezultate. Nadam se da ćemo u tome i uspjeti ove godine - rekao je Šutalo. Foto: Marko Lukunic/PIXSELL U Ajaxu neće biti usamljen. Dočekao ga je Jakov Medić, hrvatski stoper koji je početkom kolovoza došao uz njemačkog drugoligaša St. Paulija pa u službenom debiju zabio golčinu s 30 metara. Hrvatski bedem tako će ove sezone braniti boje Ajaxa, a posebno sretan i ponosan je sportski direktor Sven Mislintat, čovjek koji je se najviše angažirao oko Šutala, pregovarao s čelnicima Dinama pa i nekoliko puta dolazio u Zagreb. Trud se isplatio. - Dugo nam je trebalo da ga dovedemo. Bili su to izvrsni pregovori između dva prestižna kluba. Za Dinamo je to bila jako teška situacija s obzirom na to da su igrali kvalifikacije za Ligu prvaka. Dugo smo čekali i nadali se da se neće ozlijediti. Jako nam je drago što je sada s nama - rekao je sportski direktor Ajaxa. Ugovor je potpisao do 2028. godine, a nosit će broj 37, kao i u Dinamu. Teška srca oprostio se od kluba u kojem je proveo gotovo cijelu karijeru, a tko zna, možda se jednom sretnu u europskim natjecanjima.