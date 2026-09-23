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Sutra ćemo konačno znati kako će izgledati budući Maksimir!

Piše Luka Tunjić,
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Sutra ćemo konačno znati kako će izgledati budući Maksimir!
Na današnji dan 1912. službeno je otvoren nogometni stadion Maksimir u Zagrebu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Sutra se otkriva pobjedničko rješenje za novi Dinamov stadion. Novi Maksimir bi trebao dobiti 35 tisuća natkrivenih mjesta i popratne objekte

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Vlada Republike Hrvatske, Grad Zagreb i Društvo arhitekata Zagreba pozivaju medije na predstavljanje prvonagrađenog rada arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje SRC Svetice-stadion Maksimir. Predstavljanje će održati članovi Ocjenjivačkog suda natječaja u prostorima Društva arhitekata Zagreba, na adresi Trg bana Josipa Jelačića 3/1 (1. kat), sutra, 24. rujna 2026. godine, u 13 sati. 

Rezultate natječaja objavit će predsjednica Društva arhitekata Zagreba Ana Boljar u ime provoditelja natječaja, predsjednik Ocjenjivačkog suda Toma Plejić, te članovi Ocjenjivačkog suda: predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Na današnji dan 1912. službeno je otvoren nogometni stadion Maksimir u Zagrebu
Na današnji dan 1912. službeno je otvoren nogometni stadion Maksimir u Zagrebu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, novi stadion Dinama trebao bi imati kapacitet od otprilike 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta. To je minimalna brojka koju mora imati stadion za domaćinstvo finala Konferencijske lige, što je, jasno su istaknuli iz gradske uprave i Dinama, jedan od ciljeva za novi stadion. Uz to, predviđena su tri pomoćna nogometna terena, a jedan bi imao manju tribinu s otprilike 1500 mjesta.

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Komentari 12
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