Do kraja prijelaznog roka u hrvatskom nogometu, barem za ulazne transfere, ostalo je još samo par sati, ali naši prvoligaši i dalje mogu prodavati svoje igrače. A čini se da bi Dinamo do kraja sutrašnjeg dana mogao ostati bez Lirima Kastratija. Ljetni prijelazni rok u poljskom nogometu traje do sutra navečer (23.59), a u Maksimir su danas sletjele dvije ponude varšavske Legije za kosovskog nogometaša.

Zagrepčani su na prvi "mig" Poljaka odgovorili negativno, no druga ponuda Legije zaintrigirala je čelnike kluba. Neslužbeno, radi se o ponudi od milijun eura, a Dinamo bi dobio i postotak od sljedećeg transfera. Lirim Kastrati nema ništa protiv odlaska u Varšavu, a sličnog je mišljenja i Damir Krznar. Treneru Dinama svidjela se formacija s tri braniča, tako će Dinamo igrati i dalje, a tu onda nema prostora za krilne igrače. Pa tako ni za Kastratija.

Lirim Kastrati u Dinamo je stigao prošloga ljeta, ali u Maksimiru (još) nije ispunio očekivanja. Niti razvio potencijal koji je pokazao u dresu Lokomotive. Prošle sezone skupio je 41 nastup za "modre", tu zabio tek četiri gola, uz još sedam asistencija. Kosovski nogometaš oduševio je na ljetnim pripremama, letio protiv suparnika u Sloveniji, ali onda opet "zastao" čim je krenula sezone. I sada je u 10 nastupa upisao dvije asistencije.

Dinamo će do kraja sutrašnjeg (srijeda) dana pregovarati, cjenkati se s Poljacima, a onda navečer u kasnim satima i donijeti konačnu odluku, hoće li Lirim Kastrati napustiti Maksimir ili i dalje ostati član hrvatskog prvaka. Poljaci ga žele dovesti svim silama, u Dinamu se nećkaju, sve je na 50-50%. Ponavljamo, prijelazni rok u Poljskoj traje još samo u srijedu, pa će budućnost Kastratija biti puno jasnija u srijedu navečer.