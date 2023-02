Brončani iz '98. su zaplakali tijekom govora Ćirinog sina

Teško, odnosno nemoguće i nekorektno bilo bi izdvojiti jedan od govora s Ćirine komemoracije kao najljepši ili najemotivniji, ali kada je pred govornicu izašao njegov sin Miroslav Blažević, u Lisinskom kao da se vrijeme jednostavno zaustavilo.

Govor Ćirinog sina popraćen je posebnim emocijama iz prostog razloga što dijeli istu krv s 'trenerom svih trenera', a mnogima se vjerojatno pričinilo da pred njima posljednji put stoji 'trener svih trenera', koji je mnogima bio nogometni otac.

POGLEDAJTE VIDEO: 'TATA, MENI JE PRIVILEGIJA ŠTO SAM TVOJ SIN'

Robert Prosinečki, Zvone Boban, Igor Štimac i ostali članovi čuvene brončane generacije 'vatrenih' iz Francuske prisustvovali su Ćirinoj komemoraciji. I nisu mogli suspregnuti emocije...

Foto: HRT/Screenshot

Foto: HRT/Screenshot

Foto: HRT/Screenshot

Foto: HRT/Screenshot

Foto: HRT/Screenshot

Foto: HRT/Screenshot

A kamera je u tim trenucima 'uhvatila' i Niku Kranjčara, koji se prije manje od godinu dana, također snažnim emotivnim govorom, oprostio od svog oca Zlatka Cice Kranjčara.

POGLEDAJTE VIDEO: ŠTIMAC O PRVOM SUSRETU S ĆIROM

- Zadnje dane je govorio da ga pustim da ode. I to je bila njegova želja. Otišao je svjestan do zadnjeg daha, otišao je u miru i spokojan. Ljubice hvala ti što si bila tu za tatu do posljednjeg pogleda i što si dala tu dobrotu i cijelo svoje vrijeme. Ipak mislim da sad on tu negdje gore slaže svoju najdražu ekipu 'vatrenih' i taj njegov pozitivan duh će živjeti uvijek i uvijek ćemo ga nositi. Jer tko je bio s Ćirom Blaževićem, njegovo srce je bilo ispunjeno. Vjerujem da je on sad tu negdje, htio bi da slavimo njegov život jer treba živjeti život kao što ga je živio moj otac. Tata, ponosan sam na tebe, živjet ćeš vječno i svi te volimo - kazao je Miroslav Blažević mlađi.

Govor Ćirinog sina i reakcije iz publike pogledajte na videu od 1:23:00:

Najčitaniji članci