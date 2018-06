Suze Korejaca: Bili uvjereni da prolaze dalje nakon pobjede...

Veliko šampionsko prokletstvo prenijelo se i na Nijemce nakon što su jučer senzacionalno izgubili od Južne Koreje 2-0 u posljednjem kolu skupine F.

Priča dana su i Korejci, koji su bili uvjereni da s tom pobjedom prolaze u osminu finala. No, nakon što su saznali da su krivu, došlo je i do suza. Naime, Korejcima je za prolazak dalje trebala pobjeda protiv Njemačke i pobjeda Meksika protiv Švedske, no Šveđani su u toj utakmici razbili Meksikance 3-0 i zauzeli prvo mjesto.

- Osjećam se sjajno, ali u isto vrijeme se osjećam tužno i potišteno. Jučer smo govorili kako je jako mali postotak šansi da prođemo dalje, no rekao sam dečkima da je to za njih ključna utakmica i da moraju dati sve od sebe - rekao je izbornik Koreje Shin tae Yong koji ipak priznaje kako je razočaran što nisu prošli dalje.

- Nismo znali koji je rezultat između Meksika i Švedske. To smo tek saznali nakon utakmice. Igrali smo za sve Korejce, a zato smo svi i plakali na kraju utakmice jer smo saznali da ne idemo dalje.

- Jako sam tužan zbog svega što se dogodilo. Nisam znao što se događa na utakmici Meksika i Švedske, ali bila je nevjerojatna atmosfera nakon što smo poveli 2-0, pomislio sam na trenutak da prolazimo dalje. Kasnije sam gotovo zaplakao kad sam shvatio da ipak mi i Njemačka idemo kući. Ipak, bilo je ovo sjajno iskustvo - iskren je bio i golman Koreje Choo Hyun Woo.

No za razliku od branitelja naslova Njemačke koji su doživjeli debakl, iako nisu prošli dalje, Korejci se uzdignute glave vraćaju kući. Svoj put na SP-u završili su na trećem mjestu, dok su Nijemci završili posljednji.

Nijemcima je za prolazak dalje trebala pobjeda protiv Korejaca, no Njemačka je jako loše odigrala i u konačnici izgubila i tako nastavila neugodnu tradiciju za Svjetske prvake. Četiri od zadnjih pet aktualnih svjetskih prvaka ispali su u skupini kao branitelji naslova: Francuska 2002., Italija 2010., Španjolska 2014. i sad Njemačka.

Iz ove skupine su dalje prošli Švedska, koja će u osmini finala igrati protiv Švicarske, i Meksiko koji će snage odmjeriti s Brazilcima...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.