VELIČANSTVENA KOREOGRAFIJA

Suze, pljesak i 'zlatna polja': Molineux se oprostio od Jote u počasti koja je obišla svijet

4
Foto: Chris Radburn/REUTERS

U loži stadiona, ove prizore promatrala je Jotina obitelj. Njegova supruga Rute Cardoso, s kojom se vjenčao samo 11 dana prije tragedije, i roditelji Isabel i Joaquim Silva, nisu mogli sakriti suze

Prva domaća utakmica sezone za Wolverhampton Wandererse trebala je biti slavlje nogometa, no subotnje poslijepodne na stadionu Molineux bilo je obavijeno tugom, ljubavlju i ponosom. Uoči sraza s Manchester Cityjem, navijači, klub i cijela nogometna zajednica odali su spektakularnu i dirljivu počast svom bivšem heroju, Diogu Joti, koji je tragično preminuo 3. srpnja u prometnoj nesreći u Španjolskoj zajedno sa svojim bratom Andréom Silvom. Emotivni prizori s Molineuxa, gdje su Jotina obitelj i prijatelji jedva suzdržavali suze, pokazali su dubinu traga koji je portugalski napadač ostavio.

Koreografija koja je ganula do suza

Trenutak koji je prethodio prvom sučevom zvižduku zauvijek će ostati urezan u sjećanje svih prisutnih. S vrha južne tribine, poznate kao South Bank, spuštena je golema koreografija (tifo) s likom nasmijanog Dioga Jote kako slavi pogodak u dresu Wolvesa. Prizor heroja u njegovom najprepoznatljivijem izdanju izazvao je gromoglasan pljesak, ali i tihe jecaje na tribinama.

Premier League - Wolverhampton Wanderers v Manchester City
Foto: Chris Radburn/REUTERS

Ispod koreografije, na samom travnjaku, razvijen je transparent s porukom koja je sažela osjećaje cijelog stadiona: "Sjećat ćemo te se kad budeš hodao poljima zlata" ("We'll remember you when you walk in fields of gold"). Riječ je o stihu iz Jotine omiljene pjesme, "Fields of Gold" glazbenika Stinga, što je počasti dalo duboko osobnu notu.

TRENER LIVERPOOLA Arne Slot: Rezultat je 2-2, 20 minuta prije kraja... Obično bih prvo tražio Dioga Jotu na klupi
Arne Slot: Rezultat je 2-2, 20 minuta prije kraja... Obično bih prvo tražio Dioga Jotu na klupi

U loži stadiona, ove prizore promatrala je Jotina obitelj. Njegova supruga Rute Cardoso, s kojom se vjenčao samo 11 dana prije tragedije, i roditelji Isabel i Joaquim Silva, nisu mogli sakriti suze. Uz njih je bio i Rúben Neves, Jotin dugogodišnji suigrač iz Wolverhamptona i reprezentacije Portugala te jedan od najbližih prijatelja, koji je nosio njegov lijes na sprovodu. Čak je i vratar Wolvesa, José Sá, viđen kako se bori s emocijama dok su se igrači postrojavali na centru.

Osamnaesta minuta za broj 18

Počast se nije zaustavila na uvodu u utakmicu. Kako se kazaljka na satu približavala 18. minuti, cijeli Molineux je utihnuo na trenutak, a zatim je uslijedio 60-sekundni pljesak. Simbolika je bila jasna - Jota je tijekom svog trogodišnjeg boravka u klubu nosio dres s brojem 18, broj koji je postao sinonim za njegovu energiju, borbenost i golove. Navijači oba kluba, Wolverhamptona i Manchester Cityja, ustali su na noge i pljeskom odali poštovanje igraču koji je zadužio engleski nogomet.

Premier League - Wolverhampton Wanderers v Manchester City
Foto: Paul Childs/REUTERS

Diogo Jota stigao je u Wolves 2017. godine iz Atlético Madrida, tada u drugu englesku ligu (Championship). Njegov dolazak pokazao se kao prekretnica. S 18 postignutih golova u prvoj sezoni, bio je ključni čovjek u osvajanju naslova i povratku kluba u Premier ligu. U tri sezone za "Vukove" odigrao je 131 utakmicu i postigao 44 gola, postavši moderni heroj kluba koji ih je vodio do dva uzastopna sedma mjesta i četvrtfinala Europske lige, gdje je postavio klupski rekord postigavši dva uzastopna hat-tricka.

Tuga koja je ujedinila rivale

Koliko je Jota bio voljen, pokazalo se i dan ranije na Anfieldu, gdje je njegov drugi engleski klub, Liverpool, igrao svoju prvu utakmicu sezone protiv Bournemoutha. Navijači "redsa" su također pripremili posebnu koreografiju, a igrači su na dresovima nosili amblem "Forever 20", u čast broja koji je nosio u Liverpoolu.

DRUGI JE MOURINHO Najviše od svih: Pep Guardiola potrošio dvije milijarde eura na pojačanja otkad je trener!
Najviše od svih: Pep Guardiola potrošio dvije milijarde eura na pojačanja otkad je trener!

Nakon pobjede Liverpoola od 3-2, trener Arne Slot sjetno je priznao koliko mu je Jota nedostajao.

- Normalno, kod rezultata 2-2, svi znaju kojeg igrača gledam u tom trenutku. Volio bih da sam mogao uvesti Dioga Jotu, ali iz strašnih razloga nisam mogao. No večeras su navijači i igrači učinili ono što je on činio za nas toliko puta u prošlosti - izjavio je Slot.

Junak pobjede, Federico Chiesa, svoj je pobjednički pogodak posvetio upravo Joti.

- Ovo je bio njegov dan. Osjećaj koji su mi navijači pružili, pjevajući njegovu pjesmu tijekom cijele utakmice, bio je vrlo emotivan. Nakon gola, misli su mi otišle njegovoj obitelji - rekao je talijanski napadač.

Dirljive scene s Molineuxa i Anfielda pokazale su da nogomet ponekad nadilazi pobjede i poraze. Počasti Diogu Joti ujedinile su navijače i rivale u zajedničkoj tuzi, potvrđujući da će sjećanje na portugalskog majstora i njegov osmijeh zauvijek živjeti na "zlatnim poljima" engleskih stadiona.

