Policija objavila detalje: Tražili ga 2000 kuna pa ga mlatili, a prodavali su mu i marihuanu

U pritvoru su 19-godišnjak i maloljetnik, za koje splitska policija sumnja da su od oštećenog mladića (19) došli podmiriti navodni dug od 2000 kuna, a pritom su ga tukli, dok je jedan snimao

<p>Splitska policija objavila je detalje premlaćivanja mladića s poteškoćama u razvoju u Kaštel Štafiliću.</p><p>U pritvoru su 19-godišnjak i maloljetnik, za koje policija sumnja da su od oštećenog mladića (19) došli podmiriti navodni dug od 2000 kuna, a pritom su ga tukli, dok je jedan snimao.</p><p><strong>Pogledajte video: Iživljavali se na mladiću</strong></p><p>Iživljavanje je trajalao nekoliko minuta, a na snimci se vidi kako dvojica mlate nesretnog mladića šakama i nogama.</p><p>- Trebao sam ići s njima u Sinj na Veliku Gospu, dogovorili smo se da svak’ ponese po 200 kuna za piće, pečenje i gorivo, Ja sam taj dan trebao imati 200 kuna, ali nisam ih dobio. Ipak sam otišao s njima, oni su me počastili i vratili kući. Prošle subote su me dočekali i tražili dvije tisuće kuna. Imam neki skuter koji sam im dao i rekao da mi otpišu dug, no majka od jednog od njih sumnjala je da je motor ukraden pa su mi ga vratili. Rekli su mi da na sve zaboravim. A onda su tu subotu došli po mene u kuću, izveli me tu ispred crkve i evo, sad je sve u policiji - rekao nam je jučer mladić kojeg su pretukli.</p><p>Splitska policija sumnja da su osumnjičeni u više navrata oštećenom prodavali marihuanu. </p><h2>Priopćenje policije:</h2><p><em>Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvije osobe, 19-godišnjakom i maloljetnikom.</em></p><p><em>Utvrđeno je postojanje osnove sumnje da su 22. kolovoza 2020.godine na području Kaštel Štafilića s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, od oštećenog 19-godišnjaka tražili da im donese 2 tisuće kuna. Tijekom događaja fizički su ga napadali, udarajući ga po tijelu i glavi. </em></p><p><em>Nadalje, u cilju podmirenja navodnog duga, 19-godišnjak je 23. kolovoza 2020.godine,maloljetniku predao i motor, koji mu je isti vratio, navodeći mu kako više nema dugova. Nakon događaja 19-godišnjak nije zatražio liječničku pomoć. Također, tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je postojanje osnove sumnje da su osumnjičeni u više navrata, oštećenom prodavali marihuanu.</em></p><p><em>Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnove sumnje da su 19-godišnjak i maloljetnik ostvarili obilježja kaznenih djela Iznuda ( čl.243 st.3 KZ-a) i Neovlaštena proizvodnja i promet drogama (čl.190.st.2. KZ-a).</em></p><p><em>Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predani su pritvorskom nadzorniku. Kriminalističko istraživanje ovog događaja i nadalje se nastavlja.</em></p>