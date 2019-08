'Nije se pridržavao programa i na pripreme je došao zapušten'

Srpski borac Darko Stošić nije uspio doći do još jedne pobjede u UFC-u. On je na priredbi u Newarku izgubio od Kennedyja Nzechukwua i to na bodove nakon tri runde.

Bila je to izjednačena borba između Cro Copovog učenika i opasnog Amerikanca, no na kraju su presudili nedozvoljeni udarci. Naime, Stošić je nekoliko puta udario u prepone protivnika, što je naravno zabranjeno, a suci su mu zbog toga oduzeli bodove što je na kraju rezultiralo njegovim porazom.

Stošiću je ovo drugi poraz u trećem nastupu u UFC-u. Pobijedio je Kimballa, a gubio je još od Devina Clarka prije samo dva mjeseca.

Darko se za ovaj turnir, kao i inače, pripremao s Mirkom Filipovićem u Gajnicama, a s njim je u Ameriku otišao Stipe Drviš. Izbrusio je formu do savršenosti, no manjak koncentracije ga je koštao pobjede i tako je možda ugrozio svoje daljnje nastupe u UFC-u. Na loše kritike odlučio je odgovoriti proslavljeni hrvatski borac, Mirko Filipović.

Mirkovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Pozdrav svima! Evo da se i ja osvrnem na Darkovu borbu jer je i red, s obzirom koliko ‘stručnjaka’ i ‘znalaca’ je spominjalo moju dvoranu i pripreme u istoj. Kao prvo, Stole je sjajan lik i dobar čovjek i drago mi je da mu mogu pomoći. Na isti način razmišljaju svi u dvorani, kao i Stipe koji mu je bio u kutu i koji s njim najviše radi - započeo je Mirko pa nastavio:

- Od čega se sastoji ta pomoć? Prvo, na raspolaganju mu je dvorana 0-24. (Garaža, kako neki kažu, ima 300 kvadrata i visinu od 4 metra, ali lijepo je da ima ljudi za koje je to garaža. Kamo sreće da su svi tako uspješni poput njih i da su im garaže takve) - odbrusio je Mirko pa krenuo na sljedeću točku

- Drugo,ima vrhunsku ekipu i za stand up i za parter. (Ishii, inače olimpijski pobjednik u judu, Ante Delija,Tomislav Čikotić, Saša Milinković, Teodras Auštoklius, a tu sam i ja i još dolaze vrhunski hrvači tijekom svakih priprema - nabraja Cro Cop.

- Treće, imamo odličan program i radi se zaista krvavo i teško, ali svatko od nas je individua za sebe i svako u trening daje onoliko koliko može i koliko MISLI da treba, ali program se mora poštivati i NEMA preskakanja. Isto kao što se MORA slušati kut, a ne raditi po svom i donositi svoje zaključke - naglašava.

- Stole je odradio pasivnu borbu, ali je bio bolji prvu i treću rundu! Dvije javne opomene su presudile - govori Mirko i kreće braniti slavnoga Drviša:

- Je li MOGUĆE da netko misli da mu je Stipe rekao da udari tri puta u genitalije? Je l' MOGUĆE da netko misli da mu Stipe NIJE rekao da mora ići na prekid i dati sve od sebe u trećoj rundi jer će izgubiti radi dvije opomene? Stole to nije napravio, već je sam zaključio da ima dosta za pobjedu - pojašnjava Filipović.

- Pogriješio je jer nije slušao kut. Nije se do kraja pridržavao programa priprema. Zašto? Ne znam. Možda ga je mučilo skidanje kila, znam da mu je to teško padalo i strašno fizički iscrpljivalo. Uglavnom, svaka škola se plaća, a ona koja se ne plaća, ni ne vrijedi - tvrdi naš proslavljeni borac.

- Dobra stvar za Stoleta je što je mlad i što ima vremena. Neka izvuče pouke iz ovog poraza kao da je pobijedio! A ovakve sparing partnere i ovako krvave treninge teško da će naći - govori Mirko.

- I još nešto, ovo sve radim besplatno, jer volim Stoleta i želim mu pomoći, a to isto vrijedi i za ostale dečke iz dvorane. Putovao sam iz Pule na svaki sparing, jer sam mu ja sparirao, iako je to zadnja stvar koja mi treba, ali sam došao i odradio jer mi je drag i jer sam želio pomoći - rekao je.

- I još se borio protiv ljevaka (poput mene). Nisam se mogao produžiti 10 cm, koliko je protivnik viši, ali smo odradili odlične sparinge - tvrdi Mirko i za kraj dodaje:

- Eto toliko. A svi koji misle da bolje znaju i imaju više iskustva, neka se jave i ponude Darku svoje usluge. A Darko, koji će ovo pročitati, neka ovo shvati kao dobronamjeran i prijateljski savjet, jer ja mu želim sve najbolje i povremena promjena trening kampa je dobra i poželjna jer se čovjek ponekad zasiti iste dvorane, istih lica i svega ostalog, ali mora znati da mi radimo zajedno samo zadnjih 6 tjedana priprema, a 7. tjedan je putni. I da MORA doći u SOLIDNOJ formi na početak priprema, a ne zapušten. I da se na pripremama MORA gristi i slušati kut na treningu, a onda to prenijeti u borbu - zaključio je na kraju Cro Cop.