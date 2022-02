Već odavno su rasprodane sve ulaznice za rođendansku utakmicu Hajduka sa Slaven Belupom, svi igrači su zdravi a momčad u dobrom ritmu nakon pobjeda nad Šibenikom i Goricom na otvaranju prvenstva, početkom tjedna stiglo je i najnovine pojačanje, povratnik Nikola Kalinić... Svi preduvjeti za još jednu dobru utakmicu i pobjedu koja trasira put prema vrhu ljestvice su tu, sad ih samo treba prenijeti na teren.

Trener Valdas Dambrauskas na raspolaganju ima sve igrače, svi su zdravi i u konkurenciji, ima dakle slatke brige koga uvrstiti u početnu postavu.

- Odluku o tome tko će igrati ne mogu vam otkriti sada, sve će se znati u nedjelju, ali svi treniraju i svi imaju priliku nastupiti.

Kakav status i minutažu mogu u budućnosti očekivati mladi igrači poput Biuka?

- Biuk je ozlijedio zglob, upitan je njegov nastup u nedjelju, ali što se tiče budućnosti, neće se puno toga mijenjati. On je igrač kojeg razvijamo i napravit ćemo sve što je najbolje za njega i ostale mlade igrače. Odrastati uz igrače poput Livaje, Krovinovića i Kalinića je najbolja moguća škola, a minute ćemo određivati iz utakmice u utakmicu. Imamo dubinu u momčadi, vjerujemo svima, i svi će imati priliku. I svi koji žele biti dio momčadi, moraju suspregnuti svoj ego. Biuka i Ljubičića želimo razvijati da bi postali igrači kakve očekujemo, i mi, i naši navijači...

Može li Hajduk s ovim igračkim kadrom pobijediti sve utakmice do kraja i postati prvak?

- To je san za svakoga, pobijedit sve utakmice. Ali ne gledamo toliko daleko, važna je svaka sljedeća utakmica, svaki trening, sastanak, video analiza..., To je sve o čemu vodimo računa, ne razmišljamo mjesec ili dva mjeseca unaprijed.

Osjećate li pritisak?

- Vjerovali ili ne, ne čitam novine, ne idem vani, u ova tri mjeseca sam dva puta prošetao, ne znam ni kako doći do Rive... Fokusiran sam na momčad i zahtjeve koji su pred nama. Želimo se podignuti na ljestvici a to je proces, novi igrači dolaze, novi članovi stožera, moramo sve uklopiti u skladnu cjelinu. Gledamo samo kako napredovati, želimo da ljudi budu ponosni na nas. Treba biti pozitivan i davati podršku i kad je dobro i kad nije, samo tada se može dogoditi magija i možemo doći do cilja.

Kako će izgledati suradnja Kalinića i Livaje?

- Svaki top igrač želi igrati s drugim top igračem. Privilegija ja imati takve igrače, takve igrače ludi žele gledati, a za mene kao trenera je to isto tako privilegija. Želim izgraditi dobre odnose, dobru komunikaciju, uigrati ih, i na tome se radi na treninzima.

Hajduk s vama na klupi nije izgubio utakmicu ali još uvijek ste četvrti. Sad bi se pobjedom sigurno podigli barem za jedno mjesto jer Rijeka i Osijek igraju međusobno.

Ne gledam kako i što igraju drugi, moj fokus je samo na moju momčad, na analizu treninga, trening... Jedino van toga je utakmica Šibenik - Dragovoljac jer igramo s njima.

Slaven vas je pobijedio i igrači sigurno žele uzvratiti. Kakav je plan utakmice, hoćete li igrati s tri ili četiri otraga?

- Uvijek gledamo sebe i s kim igramo kad je u pitanu 'game plan'. Slaven je u dobroj formi, kad gledate učinak u zadnjih pet utakmica oni su treći, iza nas i Dinama. Trener radi dobar posao, imaju jasan model igre, golovi koje postižu dolaze s dvije - tri pozicije, a to nije slučajno. Mladi igrači su im napravili iskorak, sviđa mi se kako igraju. Što se tiče nas, ne smijemo biti koncentrirani samo na rođendan, moramo biti fokusirani na utakmicu, odraditi bolje nego u zadnje dvije utakmice. Imamo mnogo toga u čemu možemo napredovati, malo sam možda i subjektivan, ali tri igrača su debitirala protiv Gorice, sad nam je stigao još jedna novi igrač, sretni smo zbog pobjede u Gorici ali svakako želimo napredovati.

Kako ostati koncentriran samo na teren?

- O rođendanu uopće ne pričamo u svlačionici, rođendan ostavljamo navijačima, naš posao je na terenu, i ako razmišljamo o slavlju to nam neće pomoći.

Koja je glavna snaga Slaven Belupa?

- Zabijaju gol u svakoj utakmici, protiv Šibenika su zaslužili pobjedu po onome što su prikazali na terenu, ali mi smo Hajduk, mi moramo gledati samo sebe. Neće nam biti lako, motivacija i atmosfera koja se očekuje na stadionu motivirat će i njih, sretni su što mogu u takvoj atmosferi pokazati svoje najbolje lice.

Nakon dva mjeseca napokon ćete zaigrati službenu utakmicu na Poljudu?

- Ovo je najbolje mjesto za igrati utakmice, da nije restrikcija bilo bi i više ljudi, uživat ćemo u atmosferi i biti spremni. Od prve minute želimo igrati napadački nogomet, preuzeti rizik, pokazati smjelost...

Koliko brzo očekujete taktička prilagodba Kalinića na momčad?

- On ima jako puno iskustva, igrao je za jako puno trenera, u jako puno klubova, odigrao je jako puno top utakmica, i za njega će biti lako adaptirati se na svaki sustav. On će sigurno u nedjelju biti emotivan, ali vjerujem da smo dobili igrača čiji profesionalizam je na visokom nivou.