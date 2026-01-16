Sve je bliže Svjetsko prvenstvo u reliju! Evo gdje pratiti event

Svjetsko prvenstvo u reliju od 22. siječnja do 14. studenog održat će se kroz 14 različitih postaja, a prijenos cijelog spetakla bit će na Sport Klubu.

Pokretanje videa... 00:18 Na reliju kod Samobora | Video: čitatelj/24sata

- Nakon NBA lige koja se vratila na Sport Klub, na početku 2026. godine otkrivamo da smo potpisali još jedan zanimljivi sadržaj. Već od sljedećeg tjedna svi zaljubljenici u oktanske sportove dobit će pravu poslasticu. Pratit ćemo Svjetsko prvenstvo u reliju (WRC) - rekao je generalni direktor Sport Kluba Nemanja Simeunović.

Kalle Rovanperä glavni je favorit uoči početka sezone, a prvi izazivač je Thierry Neuville.

- Nakon dvije godine WRC se vraća i u Hrvatsku, destinaciju koju je krovna organizacija već i ranije prepoznala, te joj se opet vratila. Tijekom cijele ove godine iz tjedna u tjedan WRC će biti u vašim domovima samo putem Sport Klubovih programa - dodao je Marin Radić, direktor SK-a za Hrvatsku.