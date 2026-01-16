Obavijesti

Sport

Komentari 0
SAMO NA SPORT KLUBU

Sve je bliže Svjetsko prvenstvo u reliju! Evo gdje pratiti event

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Sve je bliže Svjetsko prvenstvo u reliju! Evo gdje pratiti event
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Nakon NBA lige koja se vratila na Sport Klub, na početku 2026. godine otkrivamo da smo potpisali još jedan zanimljivi sadržaj. Pratit ćemo Svjetsko prvenstvo u reliju, otkrio je generalni direktor Sport Kluba

Admiral

Svjetsko prvenstvo u reliju od 22. siječnja do 14. studenog održat će se kroz 14 različitih postaja, a prijenos cijelog spetakla bit će na Sport Klubu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Na reliju kod Samobora 00:18
Na reliju kod Samobora | Video: čitatelj/24sata

- Nakon NBA lige koja se vratila na Sport Klub, na početku 2026. godine otkrivamo da smo potpisali još jedan zanimljivi sadržaj. Već od sljedećeg tjedna svi zaljubljenici u oktanske sportove dobit će pravu poslasticu. Pratit ćemo Svjetsko prvenstvo u reliju (WRC) - rekao je generalni direktor Sport Kluba Nemanja Simeunović. 

Kalle Rovanperä glavni je favorit uoči početka sezone, a prvi izazivač je Thierry Neuville. 

- Nakon dvije godine WRC se vraća i u Hrvatsku, destinaciju koju je krovna organizacija već i ranije prepoznala, te joj se opet vratila. Tijekom cijele ove godine iz tjedna u tjedan WRC će biti u vašim domovima samo putem Sport Klubovih programa - dodao je Marin Radić, direktor SK-a za Hrvatsku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bašić produžio vjernost Laziju, Istra dovodi mladog lijevog beka iz Dinama
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bašić produžio vjernost Laziju, Istra dovodi mladog lijevog beka iz Dinama

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Grčka 10-11: Poraz Barakuda u bitci za vrh skupine!
TIJESNA UTAKMICA

Hrvatska - Grčka 10-11: Poraz Barakuda u bitci za vrh skupine!

Hrvatski vaterpolisti izgubili su u 3. kolu Europskog prvenstva u Beogradu od Grčke s 10-11 (2-3, 1-2, 4-3, 3-2), te u drugi krug natjecanja prenose tri boda.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026