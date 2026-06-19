Sve je spremno za jubilarni 15. Alpas cup: Nastupa 40 momčadi iz čak šest europskih zemalja

Nogometni klub Kurilovec i tvrtka VEGO sport i ove godine organiziraju tradicionalni, 15. po redu, međunarodni nogometni turnir Limača (U-11, dječaci rođeni 2015. godine). Turnir će biti odigran na sportskim terenima SRC Udarnik, Velika Gorica 20.-21. lipnja 2026.

Glavni turnir „Alpas cup Grada Velike Gorice - Kurilovec 2026.“ bit će odigran u subotu (20.06.) i nedjelju (21.06.) te će na njemu nastupit će ukupno 40 momčadi. U subotu cijeli dan i u nedjelju prije podne igrat će se utakmice po skupinama, 4 skupine po 10 momčadi liga-sustavom, tj. „svatko sa svakim“. U nedjelju poslije podne turnir se nastavlja i igra po cup-sustavu u kojem sudjeluju 32 momčadi. Pobjednik utakmice ide u natjecanje za viši plasman sve do velikog finala, a poražena momčad u natjecanje za niži plasman. Veliko finale na rasporedu je u 20,00 sati, a sveukupno će biti odigrano čak 228 utakmica na pet terena SRC-a Udarnik.

Foto: Facebook / NK Kurilovec

Međunarodni karakter i propozicije

Još od svojeg prvog izdanja Alpas cup Grada Velike Gorice“ ima međunarodni karakter. I ove godine na turniru će nastupiti ukupno 40 momčadi s ukupno više od 600 dječaka rođenih 2015. godine. U Hrvatsku, u Veliku Goricu, u Kurilovec ove će godine doći momčadi iz 6 europskih zemalja – Slovenije, Srbije, Rumunjske, Mađarske, Italije i Austrije, te jedna momčad čak iz daleke Australije. Turnir je putem HNS-a prijavljen i UEFA-i, te se nalazi i na službenom kalendaru UEFA-inih službenih turnira mladeži. Turnir se igra po međunarodnim propozicijama (6 igrača u polju + vratar), a utakmice traju po 15 minute bez poluvremena i izmjena strana. Sve utakmice na svim terenima počinju i završavaju u isto vrijeme zvukom sirene. Dimenzije igrališta za igru su 60x40 m, a golovi su veličine 5x2 m.

Foto: Alpas Cup

Sudionici turnira

Na „Alpas cupu Grada Velika Gorica- Kurilovec 2023.“ nastupaju momčadi hrvatskih prvoligaških klubova – Dinamo, Rudeš, Istra 1961, Lokomotiva, Vukovar 1991Gorica, te klubova s dobrom i poznatom školom nogometa. Čast velikogoričkog sporta i ove godine brane domaćin NK Kurilovec i HNK Gorica, te NK Jelačić Vukovina i NK Gradići. Pored nabrojanih hrvatskih momčadi ove godine na „Alpas cupu“ sudjeluje i 10 momčadi iz, spomenuto, 6 stranih zemalja. Najpoznatiji ovogodišnji strani sudionici turnira su Verona iz Italije, Sturm i LASK iz Austrije, Crvena zvezda i Partizan, Olimpija Ljubljana i Krka Novo Mesto iz Slovenije, Transilvania Bistrita iz Rumunjske, Željezničar Sarajevo iz BiH, te Subiaco AFC Perth iz Australije.

Organizaciju ovako velikog turnira ne bi bilo moguće organizirati ni provesti bez pokrovitelja. Najveći financijski i logistički pokrovitelj od prvog dana je Grad Velika Gorica jer je u turniru prepoznao jednu od svojih najvećih i najznačajnijih manifestacija koja je svojevrsni, ne samo sportski, „brand“ Grada. Pokrovitelji turnira su i Hrvatski nogometni savez i županijska Zajednica sportskih udruga i saveza.

Više od sportske priredbe

„Alpas cup“ nije samo sportska priredba, on je i značajna gospodarska manifestacija za Grad Velika Gorica. Za vrije trajanja turnira svi smještajni kapaciteti u Velikoj Gorici su puni, pored djece u gradu noće i njihovi roditelji te stručna pratnja. Za sve momčadi koje na turnir dolaze iz udaljenijih gradova u Hrvatskoj i iz inozemstva organizatori, pored doručka u hotelima, osiguravaju i jedan obrok. Za vrijeme trajanja turnira organizatori tako spreme i serviraju gotovo 500 obroka za male nogometaše.

Foto: Alpas Cup

Velikogoričko naselje Kurilovec posebno je ponosno na svoj nogometni klub i njegovu najveću godišnju akciju i manifestaciju „Alpas cup“. U organizaciji i samoj provedbi turnira dobrovoljno radi „vojska“ volontera. Organizacijske pripreme koje traju gotovo punu godinu dana, obavlja uži krug rukovodstva NK Kurilovec. Kako se turnir bliži svom održavanju, krug ljudi uključen u isti sve se više širi. Gotovo 50-ak volontera uređuje i njeguje nogometne travnjake pripremajući ih za turnir, uređuje i čisti cijeli SRC Udarnik, dovozi klupe i stolove, postavlja šatore, označuje terene za igru, a na samom turniru budu voditelji momčadi, brinu o čistoći, donose vodu na igralište, pripremaju i serviraju hranu za male nogometaše, rukovode natjecanjem, ... Veliku pomoć u provedbi turnira organizatori imaju i u roditeljima klinaca iz NŠ NK Kurilovec, a nadasve u nogometnim sucima NS Velika Gorica koji bez naknade sude sve utakmice.

Otvaranje i zatvaranje turnira

Posebno dojmljivi svake godine na „Alpas cupu“ su svečanosti otvaranja turnira i zatvaranja, odnosno proglašenje najboljih momčadi. Svečanost službenog otvaranja turnira, koja je na rasporedu u subotu 20.06. u 14,00 sati, posebno atraktivnim čini izlazak svih 40 momčadi na teren uz njihove klupske himne ili pjesme iz njihovog kraja. Proglašenje najboljih momčadi i „dream team“ turnira na rasporedu je u nedjelju 21.06. u 21,00 sat..

Svake godine „Alpas cup“ u završna dva dana posjeti između dvije i tri tisuće posjetitelja. Tate, mame, djedovi, bake, zaljubljenici u nogomet neizostavni su i vrlo važan dio dekora turnira. Navijačka pjesma, pljesak, radost zbog postignutog zgoditka puna dva dana odzvanjaju iz svakog kutka SRC-a Udarnik, a finalni susret nerijetko se igra i pred više od tisuću gledatelja! U gledalištu je svake godine i mnogo aktivnih i bivših sportaša, ponajviše nogometaša čiji sinovi nastavljaju njihovim stopama, te nogometnih i sportskih dužnosnika.