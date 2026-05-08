Sve je spremno za spektakl u Zadru! Jedan borac pao vagu

FNC je ponovno pripremio pravi spektakl za ljubitelje MMA-a, ovoga puta u Zadru. Na rasporedu je mnoštvo MMA borbi, ali i jedan meč u boksu golim šakama. Ulaznice za priredbu u Dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku odavno su planule, a najveći interes publike izazvali su nastupi zadarskih boraca.

Publiku će u sunaslovnoj borbi večeri zapaliti Dubrovčanin Antun Račić (35 godina, 29-13-1), koji će protiv Brazilca Mauricija Almeide (28, 18-9) pokušati izboriti status prvog izazivača u bantam kategoriji (do 66 kg).

Vrhunac večeri donosi teškaški okršaj domaćeg borca Martina Batura (34, 10-5) i Crnogorca Milenka Stamatovića (32, 6-0). Stamatović je još neporažen u profesionalnoj karijeri, dok se Batur na pobjednički put na priredbi u Slavonskom Brodu.

Veliku pažnju publike privukao je i Afganistanac Wahed Nazhand (32, 12-2). Objavu njegove borbe protiv Laureana Staropolija (33, 13-7) društvene mreže zatrpale su reakcijama, a Argentinac je dodatno zakomplicirao situaciju na vaganju. Za meč do 77 kilograma pojavio se s tri kilograma viška pa će u borbu ući s kaznenim bodom. Ujedno je jedini borac koji nije prošao vagu.

U boksu golim šakama borit će se Petar Ražov (27, 3-0) i debitant u ovom sportu, Ante Bilić (42), u "catchweightu" do 76 kilograma. Ražov je prošle godine u Zadru jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio favoriziranog Vasu Bakočevića i tada oduševio domaću publiku.

Priredbu će otvoriti Slovenac Kiril Negru (0-0) i Poljak Seweryn Mankowski (1-0) u dogovorenoj kategoriji do 80 kilograma, dok će se na preliminarnom dijelu boriti veliki hrvatski talent Ilija Brkan (25, 5-3) i Britanac Chris Hill (31, 5-0), također do 80 kg.

Jure Jurič (30, 3-0) i Brazilac Guilherme Nogueira (32, 4-3-1) dogovorili su "catchweight" do 87,5 kilograma jer je Brazilac uskočio u meč dan prije vaganja. Hrvat se prvotno trebao boriti protiv Leona Gavanasa, no on je zbog ozbiljnih zdravstvenih problema morao povući i završio je u bolnici zbog unutarnjeg krvarenja.

U kavez se vraća i Poljak Paweł Polityło (34, 11-6), kojeg je Ivan Sičaja prošle godine teško nokautirao u Zagrebu. Poljak će se sada u "catchweightu" do 69 kilograma boriti protiv Akosa Denesa (5-0).

Nakon poraza u Münchenu vraća se i Luka Milidragović (26, 4-2). Jednog od najperspektivnijih hrvatskih boraca čeka Nijemac Robin Moosmann (23, 4-2) u lakoj kategoriji (do 70 kg).

Teškaški obračun odradit će Poljak Michał Kita (45, 23-16-1) i Slovenac Tadej Dajčman (29, 6-4), dok će Marko Ančić (22, 4-0) protiv Brazilca Ronalda Ferreire (29, 14-4-1) nastaviti lov na napad za titulu u bantam kategoriji.

Borbe počinju u 19 sati, a oni koji nisu među sretnicima koji su ugrabili ulaznice, event će moći gledati na platformi Voyo te FNC.TV-u.