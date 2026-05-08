UFC 328

VIDEO Kaos na sučeljavanju: Čimaev napao Stricklanda, osiguranje ih moralo razdvojiti

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Kada su borci konačno stali jedan nasuprot drugome tijekom službenog sučeljavanja, situacija je eskalirala u svega nekoliko sekundi

Sean Strickland i Khamzat Čimaev izazvali su kaos na konferenciji za medije uoči UFC 328 priredbe u Newarku, a njihovo prvo službeno sučeljavanje završilo je intervencijom osiguranja nakon što je Čimaev nogom nasrnuo na američkog borca. Predsjednik UFC-a Dana White njihov je okršaj opisao kao najveće rivalstvo još od sukoba Conora McGregora i Habiba Nurmagomedova iz 2018. godine.

Napetosti između dvojice boraca srednje kategorije mjesecima su rasle kroz medijske istupe i međusobne prozivke. Strickland je u više navrata javno vrijeđao Čimaeva, ali i muslimane te čečenski narod, dok mu čečenski borac s putovnicom Ujedinjenih Arapskih Emirata nije ostajao dužan. Situacija je posljednjih dana postala toliko ozbiljna da su američki mediji počeli pisati i o pojačanim sigurnosnim mjerama zbog straha od mogućeg fizičkog obračuna.

Na konferenciji u Prudential Centru organizatori su na pozornicu doveli samo sudionike dviju borbi za naslov. Prvak muha kategorije Joshua Van i japanski izazivač Tatsuro Taira ostali su potpuno u sjeni verbalnog sukoba glavnih zvijezda večeri. Strickland i Čimaev već su pri izlasku na pozornicu ustali sa stolica i krenuli u žestoku raspravu, zbog čega ih je osiguranje moralo razdvajati.

Publika u dvorani teško je mogla razaznati što borci govore jedan drugome, no gledatelji u prijenosu mogli su čuti niz Stricklandovih politički obojenih i vulgarnih ispada. Dana White cijelo je vrijeme stajao između boraca dok su ih okruživali zaštitari i naoružani policajci.

Kada su borci konačno stali jedan nasuprot drugome tijekom službenog sučeljavanja, situacija je eskalirala u svega nekoliko sekundi. Čimaev je iznenada zamahnuo nogom prema Stricklandu i pogodio ga, nakon čega su zaštitari munjevito reagirali i razdvojili borce na suprotne strane pozornice. Amerikanac je pokušao uzvratiti, ali ga je osiguranje zadržalo i odvelo dalje od Čečena.

Nedugo nakon incidenta Strickland se oglasio na društvenim mrežama i kratko komentirao cijelu situaciju.

"To je točno ono što sam i očekivao da će kukavica učiniti", napisao je bivši prvak na svom X profilu.

Sve agresivniji sukobi i prijetnje dodatno su podigli interes MMA publike za glavnu borbu UFC 328 priredbe, koja će se u noći sa subote na nedjelju prema hrvatskom vremenu održati u Newarku.

