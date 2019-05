Sve medalje posvetio je bratu koji je preminuo na spavanju...

Marijo Možnik (32) zlatnim će slovima ostati upisan u povijest hrvatske gimnastike jer je uz Filipa Udea osvojio prve pojedinačne medalje za Lijepu našu na SP-ima. Danas se na Trgu bana Josipa Jelačića i službeno oprostio od sporta u kojem je Hrvatima donio puno radosti. Zagrepčanin u mirovini neće sjediti prekriženih ruku, planira aktivnije ući u političke vode.

Možnik se našao na listi zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića za Europski parlament. Izbori će se održati 26. svibnja, a upravo je Marijo jedan od najvećih Bandićevih aduta. Sada već bivši gimnastičar nosi titulu vrhunskog sportaša i jedini je takav u Hrvatskoj koji se našao na nekoj izbornoj listi za Europski parlament te jedan od malobrojnih u cijeloj Europi. Treba istaknuti kako Možnik nije član stranke BM 365, izabran je kao nestranački čovjek.

Sve medalje posvećuje bratu

Znamo da je u gimnastici teško dugo trajati, a Možniku je to pošlo za rukom. Počeo je davne 1993. u 'Hrvatskom sokolu' kojem je ostao vjeran do kraja karijere. Krenuo je s višebojem, a 2004. radi potez karijere i prelazi na preču.

Žetvu medalja počeo je 2012. kada je u Montpellieru osvojio srebro na Europskom prvenstvu. Srebro je osvojio i na Mediteranskim igrama u Mersinu. Možnik je sjajan rezultat ostvario i 2014. kada je uzeo broncu na Svjetskom prvenstvu u Nanningu, a već iduće godine zlato na Europskom prvenstvu u Montpellieru koji je za njega mjesto sreće.

Sve te uspjehe posvetio je bratu Dariju koji je tragično preminuo 2011. godine. Jednog popodneva legao je u svoj krevet kako bi se odmorio i više se nije probudio. Nije pokazivao nikakve simptome, a kasnije je ustanovljeno da je imao fibrozu srčanog mišića.

Izmislio svoj element

Marijo Možnik kao svog nasljednika imenovao je Tina Srbića (22). Njih dvojica veliki su prijatelji.

- On je osoba za koju nemam što loše reći. Svima nama koji su bili klinci pokazao je da je to moguće. Dao nam je elana i sve da budemo bolji. Ali je i kako čovjek, osoba, prijatelj izvanredan. Što god da ga pitam, pomogne mi. Sposoban je što se tiče i sponzora i izvan gimnastike, s medijima. A i izmislio je element koji radim u svojoj vježbi pa je u svakom mom uspjehu i dio njegov. Baš smo se zezali kad sam se vratio iz Poljske, kaže: "Još jedna medalja i onda si me tek stigao". On ima europsko srebro i zlato i svjetsku broncu, ja imam svjetsko zlato i europsko srebro i tek onda sam ga tek stigao - rekao nam je Srbić u nedavnom razgovoru.

Taj čuveni element 'Možnik' koji je Marijo smislio počeo je koristiti još 2007. godine, a on je iste godine upisan u FIG-ov bodovni pravilnik.

Osvojio je Možnik i 19 medalja na turnirima Svjetskog kupa u periodu od 2007. do 2016. godine.

Unatoč karijeri vrhunskog sportaša nije zanemario obrazovanje pa od 2012. radi na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Tamo je i doktorirao prošle godine. Završio je:

III. gimnaziju u Zagrebu 2005. godine

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine

Preddiplomski stručni studij na Visokoj školi za sportski menadžment Aspira 2013. godine

Specijalistički diplomski stručni studij na Visokoj školi za sportski menadžment Aspira 2015. godine

Poslijediplomski doktorski studij kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine

Program usavršavanja za trenera muške športske gimnastike na Hrvatskoj olimpijskoj akademiji 2009. godine

ECDL Diploma 2007. godine (Europska računalna diploma)

Osnovnu glazbenu školu za violinu