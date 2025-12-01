Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVOSTI ZA NAVIJAČE

Sve o Ciboni na jednom mjestu. Klub lansirao novu uslugu, pripremio i brojne pogodnosti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Sve o Ciboni na jednom mjestu. Klub lansirao novu uslugu, pripremio i brojne pogodnosti
Zagreb: Košarkaši Cibone dočekali su momčad KK Cedevita Junior u sklopu sedmog kola SuperSport Premijer lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Navijači tako mogu u nekoliko sekundi postati članovi kluba, obnoviti članarinu ili kupiti najpopularnije proizvode poput majica, šalova, i drugih artikala iz Fan Shopa

Košarkaški klub Cibona predstavio je novu digitalnu uslugu koja navijačima i simpatizerima omogućuje još brži i jednostavniji pristup svim bitnim informacijama o klubu – putem WhatsApp aplikacije. Ovo je još jedan iskorak u modernizaciji komunikacije s navijačima te približavanje kluba široj sportskoj zajednici kroz jednostavan, svakodnevni kanal koji koristi više od dvije milijarde ljudi.

Kroz službeni Cibonin WhatsApp kanal korisnici mogu saznati najvažnije informacije o klubu. Usluga je osmišljena kako bi se svakome, bez obzira gdje se nalazi, omogućio brz, praktičan i personaliziran pristup informacijama.

Posebna vrijednost nove usluge krije se u mogućnosti kupnje članarina te najprodavanijih artikala iz Cibona Fan Shopa – bez preusmjeravanja na druge stranice i bez potrebe za dodatnim aplikacijama. Sve se odvija u WhatsApp razgovoru, uz sigurno kartično plaćanje i trenutačnu potvrdu kupnje.

Zagreb: Susret Cibone i Pallacanestro Reggiana u 6. kolu FIBA Europa kupa
Zagreb: Susret Cibone i Pallacanestro Reggiana u 6. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Navijači tako mogu u nekoliko sekundi postati članovi kluba, obnoviti članarinu ili kupiti najpopularnije proizvode poput majica, šalova, i drugih artikala iz Fan Shopa. Povodom lansiranja usluge, Cibona je pripremila ekskluzivnu promociju: BLUE FRIDAY – 30% popusta na sve Fan Shop artikle! Kako bi ostvarili popust, korisnici u WhatsApp aplikaciji jednostavno trebaju upisati: BlueFriday30.

Uvođenjem WhatsApp komunikacije Cibona dobiva mogućnost trenutnog informiranja navijača, slanja važnih obavijesti, ekskluzivnih ponuda i pravovremenih vijesti—sve u realnom vremenu. WhatsApp je izabran kao platforma upravo zato što večina navijača klub prati putem mobilnih uređaja, pa ovakav oblik komunikacije postaje najprirodniji i najpraktičniji.

Cibona najavljuje kako je ovo tek prva faza projekta. Planovi uključuju proširenje funkcionalnosti, dodavanje novih proizvoda, ekskluzivnih sadržaja za članove i mogućnost prodaje ulaznica. Sve nove funkcionalnosti razvijat će se u skladu s potrebama i prijedlozima navijača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Tko je Ćorićeva djevojka? Nekad sportska nada danas je influencerica i uživa po svijetu
MAKARANKA ANAMARIA

FOTO Tko je Ćorićeva djevojka? Nekad sportska nada danas je influencerica i uživa po svijetu

Borna Ćorić i influencerica Anamaria Raič više ne skrivaju ljubav. Par je potvrdio vezu fotkom na Instagramu. Anamaria ga prati na ATP touru i kaže kako nikad ne bi reklamirala donje rublje ni išla na izbor za miss
FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu

Zlatna lopta najprestižnija je pojedinačna nagrada u nogometu koju dodjeljuje časopis France Football od 1956. Prisjetili smo se kako su neki od njenih osvajača izgledali u djetinjstvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025