Sve o Ciboni na jednom mjestu. Klub lansirao novu uslugu, pripremio i brojne pogodnosti

Košarkaški klub Cibona predstavio je novu digitalnu uslugu koja navijačima i simpatizerima omogućuje još brži i jednostavniji pristup svim bitnim informacijama o klubu – putem WhatsApp aplikacije. Ovo je još jedan iskorak u modernizaciji komunikacije s navijačima te približavanje kluba široj sportskoj zajednici kroz jednostavan, svakodnevni kanal koji koristi više od dvije milijarde ljudi.

Kroz službeni Cibonin WhatsApp kanal korisnici mogu saznati najvažnije informacije o klubu. Usluga je osmišljena kako bi se svakome, bez obzira gdje se nalazi, omogućio brz, praktičan i personaliziran pristup informacijama.

Posebna vrijednost nove usluge krije se u mogućnosti kupnje članarina te najprodavanijih artikala iz Cibona Fan Shopa – bez preusmjeravanja na druge stranice i bez potrebe za dodatnim aplikacijama. Sve se odvija u WhatsApp razgovoru, uz sigurno kartično plaćanje i trenutačnu potvrdu kupnje.

Zagreb: Susret Cibone i Pallacanestro Reggiana u 6. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Navijači tako mogu u nekoliko sekundi postati članovi kluba, obnoviti članarinu ili kupiti najpopularnije proizvode poput majica, šalova, i drugih artikala iz Fan Shopa. Povodom lansiranja usluge, Cibona je pripremila ekskluzivnu promociju: BLUE FRIDAY – 30% popusta na sve Fan Shop artikle! Kako bi ostvarili popust, korisnici u WhatsApp aplikaciji jednostavno trebaju upisati: BlueFriday30.

Uvođenjem WhatsApp komunikacije Cibona dobiva mogućnost trenutnog informiranja navijača, slanja važnih obavijesti, ekskluzivnih ponuda i pravovremenih vijesti—sve u realnom vremenu. WhatsApp je izabran kao platforma upravo zato što večina navijača klub prati putem mobilnih uređaja, pa ovakav oblik komunikacije postaje najprirodniji i najpraktičniji.

Cibona najavljuje kako je ovo tek prva faza projekta. Planovi uključuju proširenje funkcionalnosti, dodavanje novih proizvoda, ekskluzivnih sadržaja za članove i mogućnost prodaje ulaznica. Sve nove funkcionalnosti razvijat će se u skladu s potrebama i prijedlozima navijača.