Sve o dodjeli Zlatne lopte: Hoće li se prvi favorit uopće pojaviti?

Pariz se priprema okruniti novog nogometnog kralja. U ponedjeljak u prestižnom Théâtre du Châtelet u Parizu održat će se 69. dodjela Zlatne lopte (Ballon d'Or), najcjenjenije individualne nagrade u svijetu nogometa. Nakon što je lani slavio Rodri iz Manchester Cityja, u izdanju obilježenom kontroverznim nedolaskom delegacije Real Madrida, ove godine u zraku visi nova drama. Apsolutni favorit, Ousmane Dembélé, mogao bi izostati s vlastite krunidbe zbog bizarne promjene rasporeda.

Ceremonija, koja počinje u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, ponovno će okupiti elitu svjetskog nogometa, no sve oči bit će uprte u francuskog napadača i mladu senzaciju Barcelone, Laminea Yamala, koji su obilježili prošlu sezonu.

Dembélé i Yamal: Sudar generacija

Svi putovi, čini se, vode prema Ousmaneu Dembéléu. Napadač PSG-a odigrao je sezonu života, predvodeći pariški klub do trostruke krune: naslova prvaka Francuske, Lige prvaka i Svjetskog klupskog prvenstva. S nevjerojatnih 35 golova i 16 asistencija u svim natjecanjima, Dembélé je ispunio prazninu nastalu odlaskom Kyliana Mbappéa i postao nezaustavljiva sila. Njegov trener, Luis Enrique, koji je i sam nominiran za najboljeg trenera, bio je jasan:

- Dajem Zlatnu loptu gospodinu Ousmaneu Dembéléu. Bez ikakve sumnje.

Njegov glavni, a prema mnogima i jedini pravi konkurent, čudo je od djeteta iz Barcelone. Sa samo 18 godina, Lamine Yamal postao je ofenzivni lider katalonskog diva, vodeći ga do dvostruke domaće krune (La Liga i Kup kralja) uz impresivan učinak od 18 golova i 21 asistencije. Njegova zrelost, drskost i nogometna magija svrstavaju ga među najveće talente svoje generacije, a mnogi ga vide kao jedinog koji može pomrsiti račune favoriziranom Francuzu.

Što kažu kladionice?

Pogled na koeficijente vodećih svjetskih kladionica potvrđuje status Ousmanea Dembéléa kao izrazitog favorita. Koeficijent na njegovu pobjedu kreće se oko mizernih 1,20, što implicira vjerojatnost pobjede veću od 80 posto.

Lamine Yamal je drugi s koeficijentom od oko 6, dok su svi ostali kandidati daleko iza. Igrači poput Mohameda Salaha (Liverpool), Vitinhe (PSG) i Colea Palmera (Chelsea) smatraju se autsajderima s dvoznamenkastim koeficijentima, što sugerira da nas, ne dogodi li se prvorazredna senzacija, čeka dvoboj između zvijezde PSG-a i dragulja Barcelone.

Foto: Murad Sezer

PSG propušta gala večer

I dok se Dembélé čini sigurnim pobjednikom, nad ceremonijom se nadvio oblak neizvjesnosti. Derbi utakmica francuskog prvenstva između Marseillea i PSG-a, poznata kao "Le Classique", odgođena je s nedjelje na ponedjeljak zbog najavljenih oluja u regiji. Novi termin odigravanja (ponedjeljak, 20 sati) izravno se poklapa s početkom ceremonije dodjele Zlatne lopte.

To znači da će čak devet nominiranih igrača PSG-a, kao i trener Luis Enrique, biti na travnjaku stadiona Vélodrome umjesto na crvenom tepihu u Parizu. Jedina iznimka je upravo Dembélé, koji je zbog ozljede izvan sastava za utakmicu i tehnički može prisustvovati dodjeli. Ipak, situacija u kojoj bi potencijalni pobjednik primio nagradu bez ijednog suigrača ili trenera podsjeća na prošlogodišnji bojkot Real Madrida i baca sjenu na cijeli događaj.

Sve nagrade i sustav glasanja

Osim glavne nagrade, dodijelit će se i niz drugih priznanja. Velika novost od ove godine je potpuna ravnopravnost između muških i ženskih trofeja, pa će se u obje konkurencije dodijeliti:

Zlatna lopta (najbolji igrač/ica)

trofej Kopa (najbolji mladi igrač/ica do 21 godine)

trofej Jašin (najbolji vratar/ica)

trofej Gerd Müller (najbolji strijelac)

trofej Johan Cruyff (najbolji trener/ica)

nagrada za klub godine

nagrada Sokrat (za humanitarni rad)

Pobjednika Zlatne lopte odlučuje žiri od 100 sportskih novinara iz 100 najbolje rangiranih zemalja prema Fifinoj ljestvici. Svaki novinar bira svojih top 10 igrača, a bodovi se dodjeljuju prema plasmanu, pri čemu se najviše vrednuju individualni učinak, klupski uspjesi te ponašanje na terenu i izvan njega.

Gdje gledati prijenos uživo?

Svečana ceremonija iz Pariza počinje u 21:00 po našem vremenu. Za sve ljubitelje nogometa koji žele pratiti događaj, dobra vijest je da će prijenos biti dostupan besplatno putem službenog YouTube kanala L'Équipea. Prijenos će također biti dostupan na brojnim regionalnim sportskim kanalima i streaming platformama diljem svijeta.

Večer obećava spektakl i uzbuđenje. Hoće li Dembélé potvrditi dominaciju i naslijediti Rodrija na tronu? Može li mladi Yamal prirediti jedno od najvećih iznenađenja u povijesti? I hoće li organizacijski propust i odsustvo PSG-ovih zvijezda ukrasti svjetla pozornice? Odgovore ćemo saznati u ponedjeljak navečer, kada će Pariz svijetu otkriti ime novog nogometnog besmrtnika.