Sve o ozljedi Joška Gvardiola: Kako izgleda rehabilitacija, kad može na teren i što kaže struka?

Vijest o teškoj ozljedi Joška Gvardiola odjeknula je nogometnim svijetom i ostavila navijače Manchester Cityja i hrvatske reprezentacije u šoku. Mladi branič, stup obrane "vatrenih" i jedan od najskupljih defenzivaca u povijesti, pretrpio je prijelom tibije, ozljedu koja se u sportskim krugovima smatra jednom od najtežih i najkompleksnijih za oporavak.

Sudar u drugom poluvremenu derbija protiv Chelseaja naglo je prekinuo njegovu sezonu i pokrenuo lavinu pitanja o tome što ga čeka, koliko će trajati oporavak i hoće li se vratiti na istu razinu. Fraktura tibije, poznata i kao "nogometaški prijelom", noćna je mora svakog sportaša, a Gvardiolov put natrag na teren bit će dug i ispunjen izazovima.

Pokretanje videa... 00:39 Joško Gvardiol | Video: 24sata Video

Što je fraktura tibije i zašto je kobna za nogometaše?

Tibija, poznatija kao goljenična kost, veća je od dvije kosti koje čine potkoljenicu i nosi najveći dio tjelesne težine. Upravo zbog svoje ključne uloge u stabilnosti i kretanju, njezin prijelom predstavlja iznimno ozbiljnu ozljedu. U nogometu, sportu koji karakteriziraju stalni dueli, nagle promjene smjera i snažni udarci, tibija je posebno izložena. Do prijeloma najčešće dolazi uslijed izravnog udarca golemom silom, primjerice prilikom žestokog starta protivničkog igrača, ili pak uslijed neugodnog pada u kombinaciji s rotacijskom silom koja premašuje granicu izdržljivosti kosti.

Prema studijama, čak 95 posto prijeloma tibije u nogometu nastaje kao posljedica izravnog kontakta. Ovisno o sili i mehanizmu ozljede, prijelomi se klasificiraju na različite načine. Mogu biti poprečni (ravna linija loma), kosi (pod kutom) ili spiralni, koji nastaju zbog uvijanja. Najteži oblik je kominutivni prijelom, kod kojeg se kost lomi na tri ili više fragmenata. Dodatno, razlikuju se zatvoreni prijelomi, gdje je koža netaknuta, i otvoreni, kod kojih slomljena kost probija kožu, noseći sa sobom visok rizik od infekcije i oštećenja okolnih mišića, tetiva i ligamenata. To je bio slučaj kod Eduarda da Silve 2008., kojemu je Martin Taylor slomio obje kosti potkoljenice, i tibiju i fibulu.

Težina Gvardiolove ozljede, frakture desne tibije, odmah je upućivala na to da ga čeka operativni zahvat i višemjesečna stanka. Manchester City je u službenom priopćenju potvrdio dijagnozu i najavio operaciju, nakon koje će se znati više o preciznom vremenu povratka.

Kako kirurzi 'sastavljaju' slomljenu kost

Kod profesionalnih sportaša, operacija prijeloma tibije je gotovo uvijek nužna kako bi se osiguralo savršeno zacjeljivanje i što brži povratak aktivnostima. Cilj kirurškog zahvata, poznatog kao osteosinteza, jest vratiti slomljene dijelove kosti u njihov anatomski položaj (redukcija) i zatim ih čvrsto fiksirati kako bi mogli pravilno srasti.

Najčešća metoda koja se koristi kod prijeloma središnjeg dijela tibije, kakve često viđamo u nogometu, jest intramedularna fiksacija. Kroz mali rez na koljenu, kirurg u središnji kanal kosti umeće dugačak metalni čavao (klin) koji se proteže cijelom dužinom tibije i fiksira vijcima na gornjem i donjem kraju. Ova tehnika pruža iznimnu stabilnost, omogućuje ranu mobilizaciju zglobova i brže opterećenje noge, što je ključno za sportaše kako bi se spriječila atrofija mišića i ukočenost zglobova.

U slučajevima kada je prijelom blizu zgloba koljena (tibijalni plato) ili gležnja, ili je pak riječ o složenom, kominutivnom prijelomu, kirurzi se mogu odlučiti za fiksaciju pločicama i vijcima. Kod otvorenih prijeloma, postupak je kompliciraniji i često zahtijeva vanjski fiksator: metalni okvir izvan noge koji drži kost stabilnom dok se meka tkiva oporavljaju i smanjuje rizik od infekcije.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Dug i neizvjestan put do povratka

Oporavak nakon frakture tibije je maraton, a ne sprint. Potpuno srastanje kosti obično traje između četiri i šest mjeseci, no kod težih prijeloma taj period može se produljiti i do devet mjeseci ili čak godinu dana. Prvih nekoliko tjedana nakon operacije pacijent se kreće uz pomoć štaka bez opterećivanja operirane noge. Slijedi faza postupnog opterećenja, uz intenzivnu fizikalnu terapiju usmjerenu na vraćanje opsega pokreta u koljenu i gležnju te jačanje mišića.

Tek kada rendgenske snimke pokažu da je kost zacijelila, sportaš može započeti s trčanjem i specifičnim nogometnim treninzima. No, čak i tada, povratak u punu natjecateljsku formu zahtijeva dodatne mjesece rada kako bi se vratila snaga, eksplozivnost, agilnost i, što je najvažnije, povjerenje u vlastito tijelo. Za Gvardiola to znači da je klupska sezona zasigurno gotova, a nastup na Svjetskom prvenstvu ostaje pod velikim upitnikom.

Suigrač iz Cityja, Rodri, istaknuo je koliko takve ozljede pogađaju momčad.

​- Ozljede remete ravnotežu momčadi, svaki put kad igrač ispadne. Moramo se prilagoditi. To nije izgovor, imamo dovoljno talenta da igramo, ali ova sezona će biti duga i moramo nastaviti dalje - rekao je nakon utakmice s Chelseajem.

Vraćaju li se igrači na staru razinu?

Najveći strah svakog sportaša nakon ovako teške ozljede jest hoće li ikada više biti onaj stari. Iako medicinska znanost i rehabilitacijski procesi napreduju, posljedice mogu biti trajne. Studije pokazuju da se velika većina, više od 90 posto sportaša, vrati sportu nakon kirurški liječenog prijeloma tibije. Međutim, statistike o povratku na istu razinu izvedbe su podijeljene. Neke analize pokazuju da se tek oko 75 posto njih uspije vratiti na elitnu razinu na kojoj su bili prije ozljede.

Istraživanje provedeno na sportašima iz najvećih američkih profesionalnih liga (NFL, NBA) pokazalo je značajan pad u statističkoj izvedbi nakon povratka. Igrači američkog nogometa bilježili su pad od prosječno 29 posto, a košarkaši čak 34 posto. Dugotrajne posljedice mogu uključivati kroničnu bol, manju pokretljivost zglobova i povećan rizik od posttraumatskog artritisa.

Ipak, povijest sporta puna je primjera nevjerojatnih povrataka koji služe kao inspiracija. Unatoč svemu, Gvardiol je pokazao borbeni duh. U poruci navijačima na Instagramu, uz fotografiju iz bolničkog kreveta, kratko je napisao: "Borit ću se da se vratim jači nego ikad". Njegova mentalna snaga, uz vrhunsku liječničku skrb, bit će ključan faktor u oporavku koji ga čeka. Pred njim je najteža bitka u dosadašnjoj karijeri, a cijela Hrvatska se nada da će iz nje izaći kao pobjednik.