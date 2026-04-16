Sve se zna! Ovo su parovi u polufinalu Konferencijske lige

Nogometaši Rayo Vallecana, Crystal Palacea, Strasbourga i Šahtara izborili su plasman u polufinale Konferencijske lige. Rayo Vallecano je prošao dalje usprkos 1-3 porazu u Ateni od AEK-a. No, Španjolci su kod kuće pobijedili sa 3-0 što se pokazalo presudnim.

AEK je sjajno ušao u dvoboj. Domaćin je poveo u 13. minuti golom Zinija, a u 36. minuti je Razvan Marin realizirao kazneni udarac za 2-0. Angolski napadač Zini je u 51. minuti zabio za 3-0 izjednačivši rezultat iz prve utakmice. Međutim, Isi Palazon je devet minuta kasnije smanjio na 3-1. Grci su do kraja susreta jurili barem još jedan gol koji bi ih odveo u produžetke, ali nisu uspjeli. U petoj minuti nadoknade Jorge de Frutos je mogao zabiti i drugi gol za goste, ali je pogodio stativu. Domagoj Vida nije igrao za domaćine.

Rayo će u polufinalu igrati protiv Strasbourga koji je sa 4-0 porazio Mainz i tako nadoknadio 0-2 iz prve utakmice. Domaćin je već nakon prvog poluvremena nadoknadio zaostatak iz prve utakmice. Sebastian Nanasi je doveo Francuze u vodstvo u 26. minuti, a devet minuta kasnije Martial Godo je anulirao zaostatak iz prvog dvoboja.

Foto: Stephanie Lecocq

U nastavku susreta Julio Encisco je pogodio za 3-0, a konačnih 4-0 postavio je Emmanuel Emegha koji u 66. minuti nije realizirao kazneni udarac.

U drugom polufinalu igrat će Crystal Palace i Šahtar. Engleski sastav je u uzvratu izgubio na gotovanju kod Fiorentine sa 1-2, no 3-0 iz prve utakmice bilo je presudno. Ismaila Sarr je u 17. minuti doveo goste u prednost, a izjednačio je Albert Gudmundsson nakon pola sata igre. Pobjedu "Violama" donio je Cher Ndour u 53. minuti. Golove pogledajte OVDJE. Marin Pongračić je igrao cijeli susret za Fiorentinu, dok Borna Sosa nije nastupio za goste.

Foto: Jennifer Lorenzini

Londonski sastav sada čeka Šahtar koji je u Alkmaaru odigralo 2-2 protiv AZ-a, obranivši 3-0 iz prve utakmice. Alisson Santana je doveo goste u prednost u 58. minuti. Bila je to odlična kontra gostiju, Elias Kaua je povukao gurnuvši loptu do Santane koji je lijepim udarcem svaldao Jeroena Zoeta. Bio je to njegov već treći gol u četvrtfinalu protiv AZ-a.

Domaćin je uspio izjednačiti u 73. minuti golom Isaka Jensena iz slobodnog udarca, a sedam minuta kasnije Matej Sin je iskoristio asistenciju Bendeguza Kovacsa za preokret. Konačnih 2-2 postavio je Luca Meirelles u 83. minuti.

Parovi polufinala Konferencijske lige

Šahtar - Crystal Palace

Rayo Vallecano - Strasbourg

Termini polufinala su 30. travnja i 7. svibnja, a finale je 27. svibnja na Red Bull Areni u Leipzigu.