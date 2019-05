Sve je spremno za spektakl u Bakuu: Kovačić od prve minute

Arsenal je protiv Chelseaja biti lišen pomoći sjajnog Armenca Henrika Mhitarjana zbog straha za njegovu sigurnost u Azerbajdžanu.

- Razočarani smo što moramo objaviti da Henrik Mhitarjan neće putovati s nama na finale protiv Chelseaja. Temeljito smo ispitali sve opcije kako da Micki bude s nama, ali nakon razgovora s njim i njegovom obitelji, složili smo se da ne ide s nama - objavio je Arsenal.

Nadalje, u priopćenju se dodaje:

- Pisali smo Uefi i izrazili zabrinutost njegovom situacijom. Micki nam je bio ključan igrač na putu do finala pa je to nogometno veliki gubitak za nas. A tužni smo i što igrač mora propustiti veliki europski finale zbog takve stvari. Takva se finala ne igraju često. Micki će trenirati i pripremati se s nama dok momčad na vikend ne ode u Baku.

Problem je političke prirode, Mhitarjan je Armenac, finale EL igra se u Azerbajdžanu, a te se dvije države ne vole i uopće nemaju diplomatske odnose.

It's the kind of game that doesn't come along very often for us players and I must admit, it hurts me a lot to miss it.I will be cheering my teammates on! Let's bring it home @Arsenal