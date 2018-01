Švedska olimpijka odabrala je Hrvatsku! Ovdje je više cijene

Nikita Glasnović (22), Hrvatica koja je za Švedsku osvojila tri svjetske i europske medalje i koja je bila u polufinalu Olimpijskih igara u Rio de Janeiru, postat će članica splitskog taekwondo kluba Marjan i odsad će nastupati za Hrvatsku.

Službeno će je predstaviti u četvrtak u 12 sati u prostorijama TK Marjan.

💙 Objavu dijeli Nikita Glasnovic (@nikitaglasnovic) Srp 31, 2017 at 5:10 PDT

Veliko je to pojačanje za hrvatski taekwondo, Nikita je trenutno treća na svijetu na olimpijskim rang listama, a šest ih dobiva olimpijsku normu, na Euru 2014. godine bila je brončana, na EP-u prije dvije godine srebrna, a na posljednjem SP-u lani osvojila je broncu. Sve to u kategoriji do 57 kilograma u kojoj vlada Britanka Jade Jones, dvostruka olimpijska prvakinja iz Londona i Rio de Janeira.

- Mi smo uglavnom sve plaćali sami. I kad je njoj bio plaćen put na velika natjecanja, ja sam kao trener morao pokriti svoj dio. Nakon svjetske bronce nitko ju nije ni potapšao po ramenu. Nije tu stvar samo novca... - rekao je prošle godine, kad se ova priča pojavila, njezin otac i trener Mario Glasnović.

🌻🌻🌻 Objavu dijeli Nikita Glasnovic (@nikitaglasnovic) Sij 26, 2018 at 2:06 PST

Činilo se da će Nikita i ranije prijeći pod hrvatsku zastavu, ali tada je švedski taekwondo savez očito shvatio kakvog bi dragulja mogao izgubiti. Okrenuli su Šveđani priču i rekli kako su joj plaćali sve što je trebalo, a uz to su i odbili zamolbu hrvatskog taekwondo saveza o prijelazu onemogućivši Nikiti nastup na Grand Prixu.

Zaprijetili su da se sve može odužiti na 36 mjeseci, ali status sjajne mlade sportašice riješen je puno prije i Hrvatska je dobila sportašicu koja će na Olimpijskim igrama 2020. godine u Tokiju ozbiljno konkurirati za medalju.