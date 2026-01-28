Švedski mediji: 'Fijasko. Potop'

Pobjeda Hrvatske protiv Mađarske 27-25 na Europskom prvenstvu u rukometu nije samo osigurala svjetskim doprvacim apolufinale, već je ujedno označila i kraj svih nadanja za domaćina Švedsku. Dan nakon što su sami prokockali pobjedu protiv Mađara, Šveđani su morali gledati kako im Hrvatska ruši snove, što je izazvalo lavinu bijesa i razočaranja u tamošnjim medijima koji ne štede riječi poput "fijasko", "potop" i "šok".

"Fijasko", "potop" i suze na tribinama

Švedski tabloidi, poznati po strastvenom praćenju nacionalnih selekcija, nisu skrivali gorčinu. Najtiražniji Aftonbladet donosi naslov: "Švedska ispada s domaćeg Eura", opisujući scene s tribina u Malmöu gdje su kamere uhvatile švedske navijače, uključujući i djecu, kako u suzama prate posljednje minute hrvatske pobjede. Konkurentski Expressen piše o "švedskom potopu" i kritizira obranu koja je "curila na sve strane" u ključnim utakmicama, dok javni servis SVT Sport kratko i jasno konstatira: "Fijasko: Švedska izbačena s rukometnog Eura".

Ovakav ishod posebno je bolan za Šveđane jer su u prvenstvo ušli kao jedni od glavnih favorita, s momčadi bez značajnijih ozljeda i prednosti domaćeg terena. Nakon što su sami remizirali s Mađarskom u dramatičnoj utakmici večer prije, sudbina im više nije bila u vlastitim rukama. Cijela je nacija, ironično, morala navijati za Mađare protiv Hrvatske, nadajući se da će im oni sačuvati snove o polufinalu. No, Hrvatska je bila prejaka i srušila je sve švedske nade.

Izbornik Apelgren na udaru kritika

Osim igrača, na meti kritika našao se i izbornik Michael Apelgren. Ugledni sportski kolumnist Johan Flinck u svom je tekstu za Aftonbladet postavio pitanje treba li Apelgren ostati na klupi, nazvavši ovaj neuspjeh "još većim fijaskom" od povijesno lošeg nastupa na Svjetskom prvenstvu prije godinu dana.

Flinck ističe kako su uoči prošlog prvenstva postojale brojne isprike, poput kratkog vremena za pripremu i izostanka ključnih igrača, no ovoga puta izgovora nema. Švedska je imala sve preduvjete za uspjeh, igrala je na domaćem terenu i bila na "lakšoj" strani ždrijeba. Neuspjeh u takvim okolnostima, piše Flinck, pada izravno na leđa izbornika čija je momčad pokazala nevjerojatno nisku razinu igre kad je bilo najvažnije.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva, navijači | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Drama protiv Mađarske kao uvod u propast

Sve je kulminiralo dan ranije, u utakmici protiv Mađarske koja je završila rezultatom 32-32. Šveđani su u posljednjim sekundama imali pobjedu u rukama. Nakon obrane, legendarni golman Andreas Palicka pokušao je pogoditi prazan mađarski gol s druge strane terena, ali je lopta za nekoliko centimetara promašila okvir. Da stvar bude gora, suci su nakon isteka vremena pregledavali snimku zbog potencijalnog sedmerca za Mađare, što je dodatno pojačalo dramu. Na kraju su Šveđani dobili samo bod, bod koji ih je stavio u poziciju da ovise o drugima.

Najbolji švedski igrač te večeri, Felix Claar, nije skrivao frustraciju.

​- Apsolutno nevjerojatno frustrirajuće. Moramo se osloniti na druge, a to je užasan osjećaj - rekao je Claar za Viaplay, dok je ikona reprezentacije Jim Gottfridsson dodao da su "prokockali sve što su sami izgradili".

Na kraju se pokazalo da su im upravo ti ispušteni bodovi presudili. Hrvatska je pobjedom protiv Mađarske potvrdila svoje mjesto u polufinalu, vjerojatno i prvo mjesto u skupini, dok je Šveđanima preostala tek beznačajna utakmica protiv Švicarske i borba za peto mjesto. Utješna nagrada je osigurano mjesto na Svjetskom prvenstvu i utakmica za peto mjesto, ali to je slaba utjeha za naciju koja je sanjala o zlatu na domaćem parketu.