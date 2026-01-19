Obavijesti

Švedski novinar koji je objavio vijest o zabrani Thompsona: 'Javljaju mi se Hrvati i Srbi'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 2 min
2
Foto: pixsell/profimedia

Članak o Thompsonovoj pjesmi puštenoj uoči utakmice Hrvatske i Gruzije u Malmou bio je jučer jedan od najčitanijih na Aftonbladetu, kaže za 24sata Johan Flinck, novinar koji je bio na utakmici, i sve istražio

Admiral

Nije bilo mnogo reakcija, iako je članak jučer bio jedan od najčitanijih na Aftonbladetu. Većina e-mailova koje sam primio dolazi od Hrvata i Srba koji žive u Švedskoj, i oni naravno imaju svoje unaprijed stvorene stavove o Thompsonu i o tome kako smo o tome pisali, kaže za 24sata Johan Flinck, novinar švedskog Aftonbladeta, koji je bio na rukometnoj utakmici Hrvatske i Gruzije u Malmöu, kad je puštena Thompsonova pjesma "Ako ne znaš što je bilo", i o tome pisao.

OVDJE pročitajte što je o zabrani objavio Hrvatski rukometni savez.

Europska rukometna federacija (EHF) je nakon toga zabranila puštanje Thompsonovih pjesama u dvoranama do kraja Europskog rukometnog prvenstva u Švedskoj, ali i u Norveškoj i Danskoj.

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija | Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL

- Bio sam na utakmici, ali pjesmu sam nisam zamijetio. Ne znam puno o Thompsonu, a i bio sam fokusiran na svoj posao. Međutim redakcija je primila dojavu, pretpostavljam od nekog gledatelja koji je bio tamo - da je puštena Thompsonova pjesma.

Kad sam počeo istraživati dojavu, na kraju sam mailom dobio i odgovor od EHF-a, i u članku u osnovi prenosim sve što su oni napisali, ispričao je za 24sata Flinck.

Kako dodaje, EHF mu nije odgovorio na pitanje kako je pjesma mogla biti puštena unatoč tome što nisu htjeli da se pusti.

KONCENTRIRANI NA RUKOMET Zabranili Thompsona. Ni HRS ne zna šta je bilo: 'Ne znamo tko sastavlja playlistu za utakmice'
Zabranili Thompsona. Ni HRS ne zna šta je bilo: 'Ne znamo tko sastavlja playlistu za utakmice'

- EHF također nije objasnio zašto pjesma nije smjela biti puštena niti na koji način krši pravila, dodaje švedski novinar.

Kako stoji u njegovom tekstu, EHF je za Sportbladet poručio: "To je za žaljenje i nije se smjelo dogoditi“. 

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija | Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL

"Marko Perković, kako se Thompson zapravo zove, kontroverzna je figura na Balkanu koju se optužuje za fašizam, a njegovi se stihovi, među ostalim, navodno odnose na hrvatske ratne zločine i veličaju ultranacionalistički ustaški pokret iz Drugog svjetskog rata. Perkoviću i njegovu bendu zato je u određenim razdobljima bilo zabranjeno nastupati u nekim europskim zemljama, a njegove su pjesme u pravilu zabranjene na međunarodnim sportskim događajima", piše švedski list.

"Ta pjesma nikada nije bila dio izvorne playliste za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledali su zabavni tim i EHF prije početka EP-a", odgovorio je EHF Sportbladetu, sportskoj redakciji  Aftonbladeta. 

"Na dan utakmice hrvatska delegacija više je puta tražila da se pjesma pusti – i svaki put je zahtjev odbijen. To što je ipak na kraju puštena za žaljenje je i nije se smjelo dogoditi. Pjesma ni na koji način ne predstavlja vrijednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže“, piše EHF, ne objašnjavajući kako je pjesma unatoč svemu ipak puštena, prenio je švedski list. „Događaj je interno komuniciran svim zabavnim timovima u svim dvoranama kako bi se osiguralo da se to više ne dogodi", zaključuju. 

