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PROBLEMI ZA POTTERA

Švedskoj otpadaju igrači uoči utakmice protiv BiH u Zenici

Piše HINA,
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Švedskoj otpadaju igrači uoči utakmice protiv BiH u Zenici
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Sarajevo: Trening nogometne reprezentacije BiH uoci utakmica Lige nacija | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Švedska pred Zenicu u rasulu: bolest odnijela pet igrača, a otpao i Isak! BiH će ugostiti oslabljeni sastav momčadi Grahama Pottera

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Švedska nogometna reprezentacija bit će značajno oslabljena u dvoboju 3. kola skupine B4 Lige nacija protiv Bosne i Hercegovine koji će se igrati u petak u Zenici jer je zbog bolesti otpalo čak pet igrača.

Izbornik Graham Potter zbog bolesti ne može računati na ⁠Yasina Ayarija, Benjamina Nygrena, Gustafa Lagerbielkea, Elliota Strouda i ⁠Patrika Walemarka, dok je još ranije s popisa putnika za Zenicu otpao i Alexander Isak zbog lakše ozljede zadobivene u susretu protiv Rumunjske.

Sarajevo: Nogometna reprezentacija BiH otputovala u Varšavu
Sarajevo: Nogometna reprezentacija BiH otputovala u Varšavu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Poduzimamo sve potrebne mjere kako se infekcija ne bi dalje širila. Također, pratimo i stanje oboljelih", kazao je liječnik švedske reprezentacije Jonas Werner.

Švedska je odlično otvorila natjecanje u Ligi nacija osvojivši maksimalnih šest bodova u prva dva kola, dok je BiH na drugom mjestu u skupini s četiri boda.

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