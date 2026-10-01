Švedskoj otpadaju igrači uoči utakmice protiv BiH u Zenici

Švedska nogometna reprezentacija bit će značajno oslabljena u dvoboju 3. kola skupine B4 Lige nacija protiv Bosne i Hercegovine koji će se igrati u petak u Zenici jer je zbog bolesti otpalo čak pet igrača.

Izbornik Graham Potter zbog bolesti ne može računati na ⁠Yasina Ayarija, Benjamina Nygrena, Gustafa Lagerbielkea, Elliota Strouda i ⁠Patrika Walemarka, dok je još ranije s popisa putnika za Zenicu otpao i Alexander Isak zbog lakše ozljede zadobivene u susretu protiv Rumunjske.

Sarajevo: Nogometna reprezentacija BiH otputovala u Varšavu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Poduzimamo sve potrebne mjere kako se infekcija ne bi dalje širila. Također, pratimo i stanje oboljelih", kazao je liječnik švedske reprezentacije Jonas Werner.

Švedska je odlično otvorila natjecanje u Ligi nacija osvojivši maksimalnih šest bodova u prva dva kola, dok je BiH na drugom mjestu u skupini s četiri boda.