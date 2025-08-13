Svetina o optužbama da želi srušiti Kustića s čela HNS-a: 'Ovo je pokušaj destabilizacije'

U HNS-u se događaju određene stvari, grupacija ljudi oko Tomislava Svetine i Nevena Šprajcera pokušava srušiti Kustića. On je vratio reprezentaciju u Split. Kustić nije problem, ali okružen je s ljudima koji to ne žele, izjavio je predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović-Visković prije nekoliko dana.

Izazvalo je to previranja u vrhušci naše nogometne kuće, počele su kolati i različite glasine, a na kraju je o svemu odlučio progovoriti jedan od prozvanih, glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina.

- Treba naglasiti samo jedno, a to je da priče nema. Iako se proteklih dana, što se kaže iz vedra neba, te iz različitih smjerova pokušavalo prikazati kako u HNS-u postoji određena nestabilnost i sukob među ljudima koji su na najodgovornijim pozicijama u Savezu, to je u potpunosti netočno. HNS je usudit ću se reći najbolje organiziran te najuspješniji sportski savez u Hrvatskoj, koji proteklih godina pod vodstvom predsjednika Kustića i uz suradnju svih drugih kolega, od članova Izvršnog odbora do posljednjeg čovjeka u sustavu, ostvaruje značajne uspjehe i provodi projekte kojima hrvatski nogomet čini kvalitetnijim i konkurentnijim u svakom pogledu. Pokušaj destabilizacije HNS-a, stvaranja lažne negativne atmosfere i vraćanje na neka prošla, ne toliko sretna vremena, onima koji govore da žele dobro HNS-u, reprezentaciji i domaćem nogometu nije na čast - kazao je Svetina za Tportal.

Otkrio je i u kakvom je odnosu s Kustićem.

- S predsjednikom Kustićem od prvog dana, rekao bih iznimno konstruktivne, kvalitetne i pozitivne suradnje redovito komuniciram. Boljitak hrvatskog nogometa i Saveza naša je primarna misija i na tome aktivno surađujemo svakoga dana. Naravno da razgovaramo o svim temama vezanima uz HNS i cjelokupnu nogometnu zajednicu. U našem odnosu nije se ništa promijenilo pojavom ovih zlonamjernih i netočnih teza o kojima čitamo posljednjih dana u medijima pa nije bilo potrebe niti se na njih posebno referirati. Predsjednik Kustić ima moju snažnu podršku kao najuspješniji predsjednik HNS-a u povijesti. Isključivo smo fokusirani na rad Saveza te projekte koji su pred nama. Kao što smo to pokazali proteklih godina, HNS je organizacija koja treba funkcionirati prema jasnim pravilima, legalnost i legitimitet izbora te demokratičnost moraju biti temelj rada Saveza.