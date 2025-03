Svi detalji velikog rukometnog spektakla u Areni: 'Sigurdsson? Neće ga biti teško zadržati...'

U nedjelju je u Areni Zagreb veliki dan hrvatskog rukometa. Utakmica Hrvatske i Češke (18.00) u prvom je planu, ali jednako je važno ono što će uslijediti kasnije, kada će navijači pozdraviti sve osvajače medalja za hrvatski rukomet te Domagoja Duvnjaka, Igora Karačića i Ivana Pešića.

Prigodu smo stvorili svjetskim srebrom prije mjesec i pol dana i ovo je samo nastavak lijepe priče iz siječnja. S vremenskim odmakom u Hrvatskom rukometnom savezom podvukli su crtu na Svjetsko prvenstvo.

- Biti drugi u bilo čemu velika je stvar i mislim da je rukomet zaslužio da se srebro etiketira kao veliki uspjeh s obzirom na globalno širenje rukometa. Dobili smo niz pohvala za organizaciju, i predsjednik IHF-a Hassan Moustafa rekao je u završnom govoru da je ovo bilo najbolje organizirano Svjetsko prvenstvo dosad. Posebno smo ponosni što mi bili nositelji organizacije sa 65 posto utakmica na turniru i vjerujte da su svi pričali samo o atmosferi u Areni, ali i fantastičnim uvjetima, kako za igrače, tako i za službene osobe, medije. Pripremali smo se za ovo četiri godine nizom aktivnosti uz veliki broj ljudi i volontera - rekao je predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac.

Zagreb: Izjave uzvanika uoči proslave 20. rođendana 24sata | Foto: Neva Zganec Rogulja/PIXSELL

- Učinak ovog rezultata je velik, objedinili smo naciju, vratili osmijeh i naboj, dolazile su obitelji na utakmice, bez incidenta i ispada. Vratili smo rukomet u škole, puno se djece upisalo u rukomet, igrala su ga na ulici iako je zima, a to je za rukomet najveći značaj. To nam daje i snagu za buduće kandidature za velika natjecanja.

Doček je bio posebna priča, s više od 60 tisuća ljudi.

- Kad vidite puno mladih, a nitko nije napravio incident, to vas ispunjava zadovoljstvom. Na fin i kulturan način proslavili smo rezultat kojim smo vratili vjeru u naš sport.

Direktor marketinga Silvijo Njirić imao se čime pohvaliti.

- Dosad smo organizirali 18 velikih natjecanja, uz juniorska i kadetska te rukomet na pijesku. Mi smo još 2019. radili na dobivanju organizacije ovog SP-a i u tom razdoblju paralelno radili i na tome i dnevni posao. Posebno se ponosimo na gledanost, nijednu utakmicu na TV-u nije pratilo manje od 1.300.000 gledatelja. No, nisu samo utakmice u pitanju, uz doček, ždrijeb u Lisinskom, tri prijateljske utakmice mi smo imali više od 250.000 navijača. Sjajan smo posao obavili i na društvenim mrežama, imali smo 2300 objava, uz više od 126 milijuna pregleda, a to neki savezi ne dostignu u nekoliko godina. I financijski ćemo osjetiti pozitivne učinke. Nije bilo ovakve priredbe od osnutka države i neće je biti idućih 20 godina.

Na nedjeljnu priredbu u Areni, uz više od 15.000 navijača, pozvano je 168 osvajača velikih medalja. Kako će sve izgledati?

- Svi će oni biti u istom sektoru na tribini tijekom utakmice. U hodniku Arene u 15.30 otvorit ćemo tri suvenirnice na kojima će se potpisivati Duvnjak, Karačić i Pešić. Nakon utakmice započinje svečani protokol uz klapu Intrade, a dodjelu priznanja podijelili smo u tri grupe, prvu od 1993. godine do 2004., od 2004. do 2015., te od 2015. do 2025. Puno je iznenađenja i novotarija koja se kod nas rijetko viđaju. Prodali smo 90 posto ulaznica u pet dana - kaže Njirić.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., četvrtfinale, Hrvatska - Mađarska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koliko je predsjednik saveza zadovoljan izbornikom Dagurom Sigurdssonom?

- Možemo biti zadovoljni. Vidjeli smo jučer protiv Češke da i bez osam igrača sa SP-a možemo dominirati kao da se ništa nije promijenilo. Dagur je uspio riješiti neke stvari u reprezentaciji, krasila nas je homogenost, igrači su kliknuli s njim i on s njima. Pokazali smo odličnu obranu, pronašli vanjske šutere i postali smo ozbiljni toliko da naša igra i rezultat ne ovise i pojedincu. Sigurdsson je ovdje godinu dana i ima još puno stvari koje se mogu i moraju popraviti, ali već sad izgleda jako dobro s naznakama da bude i bolje. Ne, neće ga biti teško zadržati, mislim da je on zadovoljan i sretan, mi također, a kada je obostrano, to je glavna pretpostavka za suradnju.

Nadate li se rukometnom domu?

- Imamo obećanja, ali ne znam koliko je realno. Nagledali smo se već maketa, a nijedna se lopata nije zakopala. Dom nam treba, trebaju nam male sredine koje se gase, a one su davale najbolje rukometaše. U Zagrebu jedino Arena zadovoljava kriterije za reprezentaciju i Ligu prvaka. Vidjet ćemo što će biti s Domom sportova.