'Ne sumnjam ja u Luku, neće se valjda oprostiti prije Eura'

Nogomet je u drugom planu, ljudi se trenutno bore s puno većim problemom pandemije korona virusa, po meni je odluka o odgodi Eura jedina moguća i ispravna. Sada je najvažnije da se ovo ludilo zaustavi, da ljudi prežive i ozdrave, bit će vremena za razmišljanje o sportu i nogometu – kazao nam je izbornik Zlatko Dalić u razgovoru neposredno nakon što je objavljena odluka o odgodi Eura za lipanj sljedeće godine.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Sve nas je ovo poremetilo, sve planove i razmišljanja, od nas trenera, preko igrača, navijača... ali tako je kako je, viša je sila u pitanju i to tako moramo i prihvatiti. Najvažnije je da ljudi budu zdravi, zbog toga bih iskoristio prigodu i zahvalio svim zdravstvenim radnicima koji rade sjajan posao, to je za sve nas ohrabrujuće...

Izbornik u zadnje vrijeme nije puno kontaktirao igrače, no zna da su svi dobro.

- Bili smo u kontaktu sve dok nije došla odluka da se odgađa turnir u Dohi, nakon toga nisam im želio smetati pozivima. Znate kako je, svi su oni u svojim mislima, u svojim problemima, na koncu i u brigama zbog svojih obitelji, i najbolje ih je pustiti u miru.

Promjene kalendara nekima će stvoriti dodatne probleme, primjerice Luki Modriću koji je planirao nakon Eura oproštaj od reprezentacije.

- Nekima je odgoda plus, primjerice mladim igračima koji će dobiti dodatnih godinu dana da se pripreme, odigraju dobre utakmice i nametnu izborniku, dok nekim starijima koji su na zalazu karijera to neće ići u korist. Ja ne sumnjam u Luku, on je veliki profesionalac i radnik, on će sve učiniti da ostane u formi i nastavi igrati, no za konačnu odluku bi ipak trebalo pitati njega. Ja se nadam da ću ga imati na raspolaganju. Euro mu je trebao biti kruna karijere, sad kad svi mijenjamo planove, vjerojatno će ih mijenjati i sam Luka...

Neki nogometni savezi odlučili su prekinuti natjecanja i proglasiti pobjednike na osnovi postignutih rezultata, neki planiraju nastaviti lige kad opasnost od korone prođe... Za izbornika nema dileme:

- Moramo se prilagoditi situaciji kakva jest i prihvatiti je, iz ove kože ne možemo. Viša sila diktira odluke na koje nitko ne može utjecati. Bit će puno problema u cijelom svijetu s lokalnim ligama, svjestan sam toga, ali po meni treba sačekati, treba dati priliku svima da završe domaće prvenstvo, mislim da bi bilo najpravednije da se lige završe, da pobjednik bude odlučen na terenu, bez obzira kada se odigralo. Nakon odgode Eura ima vremena...

Konkretni planovi što dalje još uvijek nisu doneseni.

- Ništa nismo planirali, niti ćemo planirati dok ovo ludilo ne završi. Igrači su na pauzama, pitanje je koliko će te pauze trajati, kad će početi trenirati, kad će krenuti utakmice... Tek nakon toga možemo raditi planove za dalje. Situacija se još uvijek mijenja iz dana u dan, koliko čujem Kinezi će uskoro startati s treninzima, vjerojatno i natjecanjima, ako i kod nas problemi budu trajali koliko i kod njih, bit će vremena za sve. Ne treba žuriti, glave su u pitanju, danas o nogometu nitko ni ne misli, svi misle o svojim obiteljima. Najvažnije je zdravlje i da svi budemo dogovorni i pomognemo ljudima koji se bore koliko je to moguće.

Izbornik je bio u izolaciji zbog kontakta sa zaraženim predsjednikom srpskog nogometnog saveza Kokezom.

- Nisam imao simptome, moja izolacija je istekla i sve je u redu. Znam da je svugdje histerija, da se moramo paziti i biti odgovorni, ja sam tako i postupio i pozivam sve da se ponašaju prema uputama odgovornih – zaključio je izbornik Zlatko Dalić.