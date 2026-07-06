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SERGI DOMINGUEZ

Svi putevi vode u Rim! Insajder prenosi: 'Stoper Dinama je sve dogovorio s talijanskim klubom'

Piše Ivan Kužela,
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Svi putevi vode u Rim! Insajder prenosi: 'Stoper Dinama je sve dogovorio s talijanskim klubom'
Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Talijanski insajder Nicolo Schira prenosi da je Sergi Dominguez dogovorio sve s Lazijom i čeka se još samo službena potvrda. Rimljani spremaju ponudu od 10 milijuna eura, a ugovor je već na stolu do 2031. godine

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Stoper Dinama Sergi Dominguez (21) je dogovorio sve s Lazijom, prenosi pouzdani talijanski novinar Nicolo Schira. S rimskim klubom je dogovorio petogodišnji ugovor, a plaća će mu iznositi oko 1,4 milijuna eura godišnje. Imao je odličnu sezonu i ranije smo prenijeli kako je odbio ponudu Saudijaca te da se za njega interesira Lazio, ali bez konkretnog kontakta, što se sad promijenilo. 

Branič ugovor s Dinamom ima do 2029. godine i Lazio će za njega morati platiti određenu odštetu. Dinamo je Barceloni za njega platio 1,2 milijuna, a od talijanskog prvoligaša očekuju ponudu od 10 milijuna eura. S klubom iz Rima potpisat će ugovor do 2031. godine, a prema Transfermarktu njegova vrijednost iznosi devet milijuna eura. Dodatni detalji oko transfera kompletirat će se kroz idućih nekoliko dana.

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U Dinamo je stigao 2025. godine iz druge Barcelonine momčadi; u katalonskog giganta stigao je 2020. godine kao kadet i ondje se isprofilirao u vrsnog seniorskog nogometaša. U dresu 'modrih' odigrao je 41 utakmicu, zabio dva gola i podijelio četiri asistencije. Igrao je za sve mlade uzraste španjolske reprezentacije.

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Komentari 3
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