Svi putevi vode u Rim! Insajder prenosi: 'Stoper Dinama je sve dogovorio s talijanskim klubom'

Stoper Dinama Sergi Dominguez (21) je dogovorio sve s Lazijom, prenosi pouzdani talijanski novinar Nicolo Schira. S rimskim klubom je dogovorio petogodišnji ugovor, a plaća će mu iznositi oko 1,4 milijuna eura godišnje. Imao je odličnu sezonu i ranije smo prenijeli kako je odbio ponudu Saudijaca te da se za njega interesira Lazio, ali bez konkretnog kontakta, što se sad promijenilo.

🚨 Excl. - Sergi #Dominguez has reached an agreement in principle with #Lazio for a contract until 2031 (€1,4M/year). Lazio are now working with #DinamoZagreb to sign him. Ready a bid around 10M. Expected direct talks this week. #transfers https://t.co/sC7tleHQWQ — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2026

Branič ugovor s Dinamom ima do 2029. godine i Lazio će za njega morati platiti određenu odštetu. Dinamo je Barceloni za njega platio 1,2 milijuna, a od talijanskog prvoligaša očekuju ponudu od 10 milijuna eura. S klubom iz Rima potpisat će ugovor do 2031. godine, a prema Transfermarktu njegova vrijednost iznosi devet milijuna eura. Dodatni detalji oko transfera kompletirat će se kroz idućih nekoliko dana.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

U Dinamo je stigao 2025. godine iz druge Barcelonine momčadi; u katalonskog giganta stigao je 2020. godine kao kadet i ondje se isprofilirao u vrsnog seniorskog nogometaša. U dresu 'modrih' odigrao je 41 utakmicu, zabio dva gola i podijelio četiri asistencije. Igrao je za sve mlade uzraste španjolske reprezentacije.