SVI REKORDI MUNDIJALA 2026. Messi, Mbappé, Španjolci! Evo tko je ispisao povijest na SP-u

Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje su zajednički ugostili Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, zauvijek će ostati upisano u nogometnim almanasima. Prošireni format s 48 reprezentacija donio je rekordan broj utakmica i golova, a na terenu su najveće zvijezde današnjice pomicale granice i postavljale ljestvicu za buduće generacije.

Od Lionela Messija i Cristiana Ronalda, veterana koji su se po šesti put pojavili na najvećoj sceni, do Kyliana Mbappéa koji je potvrdio status nasljednika, rekordi su padali kao na traci. Prvenstvo je ponudilo nevjerojatnu priču o individualnoj genijalnosti, ali i o kolektivnoj snazi, pomičući granice onoga što se smatralo mogućim u svijetu nogometa.

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Rekordi koji su obilježili turnir: Tko je ispisao povijest?

Kylian Mbappé: Francuski napadač je s deset golova na ovom prvenstvu došao do ukupno 22 pogotka na svjetskim prvenstvima, čime je prestigao Lionela Messija (21) i postao novi apsolutni vladar i najbolji strijelac u povijesti Mundijala.

Lionel Messi: Iako je prepustio krunu najboljeg strijelca, Messi je zacementirao svoju legendu drugim postignućima. Postavio je novi rekord po broju odigranih utakmica (34) i postao igrač s najviše pobjeda (23) na svjetskim prvenstvima. Uspio je zabiti gol u devet uzastopnih utakmica, što nikome prije nije pošlo za rukom. Postao je i najstariji igrač koji je zabio hat-trick (38 godina i 357 dana), a s ukupno 12 asistencija ostao je nedodirljiv kao najbolji asistent u povijesti.

Cristiano Ronaldo: Portugalski veteran upisao se u besmrtne. Postao je prvi i jedini nogometaš u povijesti koji je bio strijelac na čak šest različitih svjetskih prvenstava, potvrdivši nevjerojatnu dugovječnost.

Harry Kane: Engleski kapetan nastavio je dominaciju u nacionalnom dresu. S novim golovima stigao je do brojke 14, čime je uvjerljivo prestigao Garyja Linekera (10) i postao najbolji engleski strijelac u povijesti svjetskih prvenstava.

Erling Haaland: Norveški fenomen je u svom debitantskom nastupu zabio sedam golova, čime je postao najbolji norveški strijelac na Mundijalima i jedan od najefikasnijih debitanata u povijesti.

Michael Olise: Francuski virtuoz također je ušao u povijest, postavši igrač s najviše asistencija na jednom turniru Svjetskog prvenstva. Imao ih je sedam.

Unai Simón: Golman novih svjetskih prvaka postavio je rekord sa sedam utakmica bez primljenog gola na jednom turniru.

Rodri: Španjolski veznjak srušio je vlastiti rekord po broju uspješnih dodavanja (790) na jednom prvenstvu.

Dick Advocaat: Izbornik Curaçaa sa 78 godina postao je najstariji trener koji je vodio jednu momčad na Mundijalu.

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Kolektivni i opći rekordi

Osim borbe za individualna postignuća, prvenstvo 2026. ostat će zapamćeno i po nizu drugih impresivnih rekorda. Bio je to najposjećeniji turnir u povijesti, srušivši rekord postavljen davne 1994. godine. S ukupno 308 postignutih golova, postavljen je i novi standard efikasnosti na jednom Mundijalu.

Novi svjetski prvaci, Španjolci, demonstrirali su obrambenu moć primivši samo jedan gol tijekom cijelog turnira, što je najmanje za jednu šampionsku momčad u povijesti.

Prošireni format omogućio je i nacijama poput Curaçaa da osjete čari najveće pozornice. S nešto više od 150.000 stanovnika postali su najmanja država koja je ikad nastupila i postigla gol na Svjetskom prvenstvu.

*uz korištenje AI-a