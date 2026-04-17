'Imao si snagu i ponos': Buffon se dirljivo oprostio od tragično preminulog Alexa Manningera

U četvrtak ujutro život je tragično izgubio bivši golman austrijske nogometne reprezentacije, Alexander Manninger (48), koji je stradao u naletu vlaka na neosiguranom pružnom prijelazu u Austriji. Do nesreće je došlo u jutarnjim satima, a Manningeru, nažalost, nije bilo spasa, unatoč pokušajima reanimacije.

Manninger je rođen u Salzburgu, a najpoznatiji je po mandatima u Juventusu te Arsenalu. Tijekom karijere branio je još i za Fiorentinu, Espanyol, Bolognu, Udinese, Augsburg i Liverpool, gdje je završio karijeru 2017. godine. Za reprezentaciju Austrije ima 33 nastupa, a bio je i dio prve momčadi na Europskom prvenstvu 2008. godine.

Od njega se dirljivom porukom oprostio legendarni Gianluigi Buffon, koji je s Manningerom dijelio svlačionicu u Juventusu od 2008. do 2012. godine.

Foto: Ettore Griffoni/IPA Sport / ipa-

"Dragi Alex, svaka je riječ suvišna. Svaka bi suza bila tek još jedna zbog gubitka prijatelja i osobe kojoj sam se oduvijek divio. Odabrao si ostati neovisan o ovisnosti nogometnog svijeta, tražeći svoju sreću u jednostavnim stvarima, zdravom životu u šumi, ribolovu, prirodi, obitelji. To je bilo tvoje uvjerenje," napisao je Buffon na Instagramu te dodao...

"U svijetu koji je često povijen i pokoran, koji juri za nadmoći, karijerom i lakom zaradom, ti si uvijek isticao svoju slobodu, držeći se uspravno, s ponosom onoga tko zna što želi. Imao si snage udaljiti se od svega toga i promatrati nas s onim svojim samozatajnim osmijehom, kao da govoriš: 'Svi ste vi pomalo ludi, mene nikad nećete imati'. Nadam se, dapače siguran sam, da ćeš odozgo i dalje voditi svoju predivnu djecu i svoju mladu suprugu. Počivaj u miru," poručio je Buffon.