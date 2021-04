Real Madrid i Barcelona jedini su klubovi koji još nisu istupili iz tzv. Super lige, koja je tijekom prošlog tjedna drmala nogometni i sportski svijet. Ostali klubovi "velike dvanaestorke" odlučili su napustiti novonastali projekt pa je zamro i prije nego što se rodio.

POGLEDAJTE VIDEO: Bilić protiv Super lige

Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin tako je ušao u otvoreni rat prvenstveno s Florentinom Perezom, predsjednikom Real Madrida, koji je kao začetnik ideje elitističkog nogometnog natjecanja ostao posljednji stup obrane vlastitih ambicija.

- Svih 12 klubova pokretača Superlige bit će kažnjeni. Bez obzira na to što je ogromna većina njih priznala grešku, pokajala se i napustila taj nakaradni projekt, ne možemo se praviti kao da se ništa nije dogodilo. Svi moramo snositi posljedice svojih nedjela, pa tako i oni. U idućih nekoliko dana vidjet ćemo kako - rekao je čelni čovjek krovne europske nogometne organizacije u intervjuu za Daily Mail pa dodao:

- Jasna je razlika između engleskih klubova i šest preostalih. Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Liverpool i Manchester United su se prvi povukli iz Superlige i priznali grešku. Oni su od tri grupe među 12 superligaša ona koja je najmanje zgriješila i tako ćemo tretirati englesku šestorku. Zatim dolazi trojka koja je izašla naknadno: Atletico, Milan i Inter. Konačno, zadnja i skupina čija krivnja je najveća, pa će takva biti i kazna, je ona u kojoj su Real, Juventus i Barcelona. Oni su kao likovi iz apsurdnih skečeva u Montyju Pythonu ili ravnozemljaši. Uvjeravaju sve da Superliga i dalje postoji, iako je ekspresno propala. Sve te tri skupine će biti kažnjene, ali posljednja među njima najstrože.

Još uvijek nije poznato kakvu kaznu će klubovi dobiti.

- Ne želim reći da će protiv njih biti otvoren disciplinski postupak, ali mora biti jasno da će svi oni morati snositi krivnju s obzirom na to u kojoj su grupi. Hoće li to biti kazna Uefine Disciplinske komisije ili Izvršnog odbora, to ćemo još vidjeti, prerano je za reći.

Valja istaknuti da ipak nije spomenuo što će biti s navedenim klubovima u Ligi prvaka niti da će ih Uefa izbaciti.