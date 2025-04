Svi za jednoga, jedan za sve: Fruk 'pola sezone' vuče Rijeku, sad se pojavila i neka nova lica

Rijeka je najveći dobitnik 29. kola Prve HNL, nogometaši Radomira Đalovića opet su na vrhu prvenstvene ljestvice. Sada u preostalih sedam kola ovise samo o sebi, Hajduku bježe jedan, a trećeplasiranom Dinamu čak sedam bodova. A Rijeka je puno bolja od Hajduka i Dinama u međusobnim susretima, pa Splićanima praktički bježe dva, Zagrepčanima osam bodova. Jako puno.

Vodeća momčad lige u posljednje je tri utakmice jako puno patila, u sva tri dvoboja praktički bila na koljenima, ali sva tri puta slavila 1-0. I to je pobjednički karakter, to je gard momčadi koja nikada ne odustaje. Toni Fruk je zabijao u pobjedama nad Istrom (kup) i Lokomotivom, sad se protiv Varaždina pojavio Luka Menalo. I pokazao zašto je doveden na Rujevicu.

Rijeka: HNK Rijeka i NK Varaždin u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Riječku družinu, igrače i stručni stožer, krasi veliko zajedništvo. Na Rujevici vrijedi "svi za jednoga, jedan za sve". Svi trče, svi skaču, svi igraju obranu... I zbog toga su u 29 kola primili tek 13 golova. Ili 12 manje od Hajduka, a čak 25 manje od Dinama. I to je vrijednost ove Rijeke, momčad se uvijek gradi od temelja, a riječki temelji (zadnja linija) su vrlo čvrsti.

Fruk je apsolutni lider ove momčadi, igrač prevage, čovjek na kojem će Damir Mišković opet napuniti blagajnu. Ali i Fruk grize, i Fruk se "baca na glavu". U Rijeci nema predodređenih za početni sastav, Đalovićeva momčad može bez svakoga. Osim Fruka, on je nedodirljiv. Rijeka se mučila u Kupu protiv Istre, živjela teško protiv Lokomotive, a sad s igračem manje svladala Varaždin. Ozbiljan Varaždin.

Rijeka: HNK Rijeka i NK Varaždin u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Lidera Prve HNL sad očekuje gostovanje u Puli, tu će biti lišeni usluga isključenog Radeljića, već dulje vrijeme nema ni ozlijeđenog Škorića, u kadar se vraća Gojak. Đalović nema puno izbora, Majstoroviću će se u srcu obrane najvjerojatnije pridružiti Manev, ali koga briga... Rijeka nije pojedinac, Rijeka je prava klapa, izraziti kolektiv. I prava momčad.

Fruk je dugo vukao ovu momčad, no u posljednjih sedam kola trebaju mu se pridružiti i drugi pojedinci. I nešto napadački doprinijeti. OK, Menalo se "javio" protiv Varaždina, već u Puli to može biti netko treći. Djouahra, Čop, Janković, Rukavina, Petrovič..., svejedno, ali želi li Rijeka do naslova, još netko mora proraditi. Baš kao što je to sad napravio Menalo.